بدائل - Bright Data
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Data.ai
data.ai
توفر data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie، نظامًا أساسيًا وأدوات سهلة الاستخدام لبيانات تحليلات التطبيقات. قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عمل تطبيقك بكفاءة أكبر معنا.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Serpstat
serpstat.com
أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
AroundDeal
arounddeal.com
اعمل أقل، أنجز أكثر، مبيعات أعلى. يمكنك العثور على المزيد من جهات الاتصال B2B، وإثراء السجلات والتحقق منها، والتفاعل مع سير العمل التلقائي، وإغلاق المزيد من الصفقات، كل ذلك في منصة RoundDeal. عزز نمو أعمالك في جميع أنحاء العالم.
Sensor Tower
sensortower.com
البيانات التي تدفع نمو التطبيقات يزودك Sensor Tower بالبيانات والأفكار اللازمة لإتقان النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة ...
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، وجهات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء ال...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
AppstoreSpy
appstorespy.com
قم بتحويل البيانات إلى رؤى ببضع نقرات - يوفر AppstoreSpy أدوات سهلة الاستخدام للمهام المعقدة لمساعدتك في تحقيق تقدم كبير على الأجهزة المحمولة. توفر أدواتنا رؤى تساعد المستخدمين على معرفة التطبيق الذي يمكن أن يصبح الشيء الكبير التالي، أو التغلب على المنافسين في السوق، أو العثور على أفضل فرص الاستثمار...
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تش...
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة ذكاء تنافسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات وفرق CI على جمع وتنظيم وتقديم رؤى منافسة قابلة للتنفيذ لتمكين المبيعات من كسب المزيد من الأعمال. يمكّن Klue فرق مبيعات المؤسسات من كسب المزيد من الأعمال من خلال توفير رؤى ديناميكية حول المنافسين. تجمع المنصة بشكل فر...
Draup
draup.com
منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقادة المواهب وبرامج التنقيب عن المبيعات بين الشركات. Draup هي منصة الذكاء الاصطناعي المفضلة لقادة المبيعات والمواهب.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
Crayon
crayon.co
تساعدك مجموعة أدوات برامج الذكاء التنافسي المقدمة من Crayon على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة.
Zulu5
zulu5.com
استكشف المخاطر والفرص الإعلانية لديك باستخدام أدوات المعلومات الإعلانية من Zulu5. تم تصميم نظامنا الأساسي للمعلنين والناشرين والوكالات، وهو يمكّنك من تحديد النجاحات السابقة وتكييف الحملات الحالية واكتشاف فرص جديدة لتعزيز نجاح الحملة وجذب العملاء المحتملين. يوفر zBoost أدوات بحث وتحليل قوية للحملات ا...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI عبارة عن منصة رؤى استخباراتية للسوق في الوقت الفعلي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناعة الرهن العقاري على تجميع وتنظيم الرؤى. TrustStar عبارة عن منصة تجمع معلومات السوق المنسقة والمتحقق منها، والمصممة خصيصًا لموظفي القروض ومديري المبيعات الذين يبحثون عن رؤى قابلة للتنفيذ حول الفرص الع...
Hermix
hermix.com
Hermix هي أول منصة لتحليلات السوق لمبيعات القطاع العام. نحن نساعد الشركات على الفوز بالعقود العامة، من خلال مراقبة العطاءات ومعلومات السوق. يتم بالفعل استخدام البيانات الضخمة بكثافة في تجارة التجزئة والمستهلكين B2C/B2B. مع Hermix، تتوفر أيضًا التحليلات الحديثة لـ B2G - الأعمال إلى الحكومة. نأتي بـ B...
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات الم...