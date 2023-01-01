بدائل - Brave Search

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naver.com

بحث نيفر اعتبارًا من سبتمبر 2017، تعامل Naver مع 74.7% من جميع عمليات البحث على الويب في كوريا الجنوبية وكان لديه 42 مليون مستخدم مسجل. أكثر من 25 مليون كوري يستخدمون Naver كصفحة البداية على متصفحهم الافتراضي، ويستقبل تطبيق الهاتف المحمول 28 مليون زائر يوميًا. يُشار إلى Naver أيضًا بشكل متكرر باسم ...