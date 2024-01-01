بدائل - BrandChamp

Later

Later

later.com

منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank هو أحد متاجر التجزئة العالمية الرائدة وله سوقه الخاص. نحن نمكن البائعين ورجال الأعمال من زيادة مبيعاتهم من خلال شبكتنا العالمية التابعة.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

LTK

LTK

shopltk.com

تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

قم بإنشاء خطط تسويقية وتنفيذها في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي. اعثر على أفضل أساليب اختراق النمو لشركتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحويل التسويق إلى الطيار الآلي والنمو.

Simplero

Simplero

simplero.com

أصبح عملك على الإنترنت بسيطًا يمنحك Simplero جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مشروع تعليمي ناجح عبر الإنترنت وتنميته، كل ذلك في مكان واحد.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

منصة التسويق المؤثرة يتيح Affable للعلامات التجارية العالمية والوكالات والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية D2C العثور على المؤثرين وإدارة الحملات وقياس عائد الاستثمار بسهولة! المؤثرون الذين تم التحقق منهم. أكثر من 100 عميل.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...

Awin

Awin

awin.com

قم بتنمية أعمالك من خلال شبكة تسويق عالمية تابعة تقدم حلولاً تسويقية للمعلنين والوكالات والناشرين حول العالم.

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع وتحقيق المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - خدمة الترويج القانوني لقنوات ومقاطع الفيديو على YouTube. فهو يساعد المدونين على اكتساب المشاهدات والمشتركين، ويساعد الشركات على زيادة المبيعات وجذب زوار الموقع.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup هو الحل الوحيد المخصص بنسبة 100% لإنشاء المتاجر التابعة، والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تجربة مجانية لمدة 7 أيام، لا حاجة لبطاقة ائتمان!

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.

Offer18

Offer18

offer18.com

منصة تسويق الأداء. للشركات التابعة والمعلنين وشبكات الإعلانات لمساعدتهم على تتبع أداء شبكاتهم وتحسينه وقياسه.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve هي منصة التسويق التابعة الرائدة للشركاء والمعلنين لزيادة إيراداتهم عبر الإنترنت في ماليزيا. انضم إلى شبكتنا التابعة الآن!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

يعد Pay Per Call Affiliate Network Marketcall هو الخيار الأفضل في السوق. أكثر من مائتي عروض الدفع لكل مكالمة

Admitad

Admitad

admitad.com

تسويق أداء الجيل الجديد. مجموعة من الحلول للمعلنين والناشرين والمؤثرين من جميع الأحجام.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. تعد Rewardful طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.

Talkable

Talkable

talkable.com

برامج تسويق إحالة رائعة ✅ للمتاجر عبر الإنترنت والشركات المحلية وخدمات b2b. برنامج ولاء العملاء لتسويق النمو. سهل التشغيل والاختبار والتحسين! مكافأة عملائك!

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية