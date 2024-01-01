بدائل - BrandChamp
Later
later.com
منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank هو أحد متاجر التجزئة العالمية الرائدة وله سوقه الخاص. نحن نمكن البائعين ورجال الأعمال من زيادة مبيعاتهم من خلال شبكتنا العالمية التابعة.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.
Digital First AI
digitalfirst.ai
قم بإنشاء خطط تسويقية وتنفيذها في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي. اعثر على أفضل أساليب اختراق النمو لشركتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحويل التسويق إلى الطيار الآلي والنمو.
Simplero
simplero.com
أصبح عملك على الإنترنت بسيطًا يمنحك Simplero جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مشروع تعليمي ناجح عبر الإنترنت وتنميته، كل ذلك في مكان واحد.
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Affable.ai
affable.ai
منصة التسويق المؤثرة يتيح Affable للعلامات التجارية العالمية والوكالات والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية D2C العثور على المؤثرين وإدارة الحملات وقياس عائد الاستثمار بسهولة! المؤثرون الذين تم التحقق منهم. أكثر من 100 عميل.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Awin
awin.com
قم بتنمية أعمالك من خلال شبكة تسويق عالمية تابعة تقدم حلولاً تسويقية للمعلنين والوكالات والناشرين حول العالم.
GRIN
grin.co
GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع وتحقيق المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.
Get4views
get4views.com
Get4views - خدمة الترويج القانوني لقنوات ومقاطع الفيديو على YouTube. فهو يساعد المدونين على اكتساب المشاهدات والمشتركين، ويساعد الشركات على زيادة المبيعات وجذب زوار الموقع.
Perpetua
perpetua.io
البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.
Evolup
evolup.com
Evolup هو الحل الوحيد المخصص بنسبة 100% لإنشاء المتاجر التابعة، والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تجربة مجانية لمدة 7 أيام، لا حاجة لبطاقة ائتمان!
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Offer18
offer18.com
منصة تسويق الأداء. للشركات التابعة والمعلنين وشبكات الإعلانات لمساعدتهم على تتبع أداء شبكاتهم وتحسينه وقياسه.
Involve Asia
involve.asia
Involve هي منصة التسويق التابعة الرائدة للشركاء والمعلنين لزيادة إيراداتهم عبر الإنترنت في ماليزيا. انضم إلى شبكتنا التابعة الآن!
Marketcall
marketcall.com
يعد Pay Per Call Affiliate Network Marketcall هو الخيار الأفضل في السوق. أكثر من مائتي عروض الدفع لكل مكالمة
Admitad
admitad.com
تسويق أداء الجيل الجديد. مجموعة من الحلول للمعلنين والناشرين والمؤثرين من جميع الأحجام.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
PayKickstart
paykickstart.com
نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. تعد Rewardful طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Talkable
talkable.com
برامج تسويق إحالة رائعة ✅ للمتاجر عبر الإنترنت والشركات المحلية وخدمات b2b. برنامج ولاء العملاء لتسويق النمو. سهل التشغيل والاختبار والتحسين! مكافأة عملائك!
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...