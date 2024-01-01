بدائل - Boxy SVG
Figma
figma.com
Figma هو محرر رسومات متجهة وأداة نماذج أولية تعتمد بشكل أساسي على الويب، مع ميزات إضافية غير متصلة بالإنترنت ممكّنة بواسطة تطبيقات سطح المكتب لنظامي التشغيل macOS وWindows. تسمح التطبيقات المصاحبة لـ Figma Mirror لنظامي التشغيل Android وiOS بعرض نماذج Figma الأولية على الأجهزة المحمولة. تركز مجموعة ...
Penpot
penpot.app
Penpot هو أول منصة تصميم ونماذج أولية مفتوحة المصدر مخصصة للفرق متعددة المجالات. لا يعتمد Penpot على أنظمة التشغيل، فهو يعتمد على الويب ويعمل بمعايير الويب المفتوحة (SVG). للجميع وتمكينهم من قبل المجتمع.
Vecta
vecta.io
Vecta هو محرر SVG تعاوني في الوقت الحقيقي مع نظام إضافي قوي يعتمد على Javascript، للفرق. يمكنك بسهولة توسيع وأتمتة أو إنشاء المخططات الانسيابية وUML والشبكة والرسوم البيانية المتساوية القياس والويب مع الآلاف من الرموز المضمنة. قم بالتصدير إلى تنسيقات ودقة متعددة، بما في ذلك PNG وJPG وSVG المصغرة وهي...
Vectorpea
vectorpea.com
يتيح لك Vectorpea Online Vector Editor تحرير الرسومات المتجهة وملفات AI وSVG وPDF!
SVG Viewer
svgviewer.dev
يعد SVG Viewer أداة عبر الإنترنت لعرض ملفات SVG وتحريرها وتحسينها.