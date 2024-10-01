بدائل - BotStar
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلي...
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تج...
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل ال...
Relevance AI
relevanceai.com
إن "الارتباط بالذكاء الاصطناعي" عبارة عن منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر الأدوات والحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى دعم العملاء والعمليات. توفر المن...
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstac...
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل في...
Botmake
botmake.io
Botmake.io هي أداة إنشاء روبوت محادثة بسيطة للغاية ونظيفة بدون تعليمات برمجية لأغراض العمل أو الترفيه. يمكن للمستخدمين إضافة chatbot إلى مواقعهم على الويب وتحسين تجربة زوارهم.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI هو منشئ برامج الدردشة الآلية الذي يمكّن الشركات من نقل اتصالات عملائها إلى المستوى التالي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية. توفر المنصة طريقة بسيطة وقوية لإنشاء روبوتات الدردشة التي يمكنها التواصل مع العملاء بطريقة ودية تشبه الإنسان، وتوفر إجابات مفصلة على استفساراتهم. تستخدم الأ...
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق ال...
Gallabox
gallabox.com
تساعد شركة Gallabox في تمكين الشركات من التفاعل مع العملاء بكفاءة، وجذب المزيد من العملاء المحتملين، وزيادة المبيعات من خلال واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp Business. قم بتحويل محادثات العملاء إلى إجراءات ذكية باستخدام WhatsApp Chatbots لعملك. تؤمن شركة Gallabox بأهمية تزويد عملائنا بحل اتصالات شامل....
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - م...
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai...
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لت...
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل...
Bot Libre
botlibre.com
قم بالدردشة مع الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو أنشئ روبوتًا خاصًا بك يتيح لك Bot Libre إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك وتدريبه ومشاركته مع الآخرين. قم بالدردشة مع آلاف الروبوتات في دليل الروبوتات المفتوح الخاص بنا. قم بالدردشة مع الروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك، والروبوتات التي تريد أن تكون...
Botsify
botsify.com
Botsify عبارة عن منصة للأشخاص والشركات لإنشاء Chatbots الذكية الخاصة بهم دون معرفة كيفية البرمجة. يعرف الأشخاص أنفسهم أعمالهم أفضل من أي شخص آخر، وباعتبارهم خبراء في حالات الأعمال، يمكنهم أتمتة المهام مثل الأسئلة الشائعة ودعم العملاء وملء نموذج وجمع البيانات من الأشخاص. نحن نهدف إلى تغيير المحادثة...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - المزيد من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot عبارة عن منصة مساعدة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين وأتمتة تجربة العملاء والموظفين والوكلاء على نطاق واسع. تعمل منصة SnatchBot على تبسيط سير العمل والاتصالات التجارية من خلال واجهة قائمة على الرسائل لا تتطلب أي مهارات برمجية. من خلال منصتنا متعددة القنوات، تدعم أدوات Snatch...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate عبارة عن منصة لأتمتة خدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتقديم تجربة عملاء متميزة. تتضمن ميزته الرئيسية القدرة على استخدام روبوتات الدردشة التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة لأتمتة خدمة العملاء. تساعد المنصة في توسيع نطاق التواصل مع العملاء وأتمتته بكفاءة....
500apps
500apps.com
CRM.io من 500apps هو برنامج CRM متقدم لزيادة المبيعات وتنمية أعمالك بشكل أسرع مع أفضل برامج إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة. احصل على إمكانية الوصول إلى 50 تطبيقًا مقابل 14.99 دولارًا لكل مستخدم. سمات: 1. إدارة العملاء المحتملين: يمكن لبرنامج إدارة العملاء المتوقعين إضافة وإدارة جميع العم...
Lindy
lindy.ai
Lindy هو مساعد الذكاء الاصطناعي، مصمم لإدارة مهامك اليومية والعمل كمساعد تنفيذي للمحترفين المشغولين. يتكامل وكلاء Lindy AI مع أدواتك الحالية ويتمتعون بالسياق المخصص اللازم لأتمتة الأمور العادية. سواء كنت تبحث عن * مساعد تنفيذي آلي لتنظيم البريد الإلكتروني والتخطيط للسفر * كاتب لتدوين الملاحظات الط...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — Chatbot AI لـ Facebook وInstagram والتجارة الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة/البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (SaaS) ChatPion هو حل شامل مصمم للارتقاء بأعمالك عبر مجالات مختلفة مثل التسويق والمبيعات والأتمتة وأعمال التجارة الإلكترونية. تتميز منصتنا بمنشئ روبوت درد...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات ...
Tars
hellotars.com
يساعد Tars فرق التسويق وخدمة العملاء على تحسين مسارات التحويل الخاصة بهم، وأتمتة تفاعلات خدمة العملاء، وإعادة تعريف تجربة العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية. في Chatbot أو الصفحة المقصودة للمحادثة، يتم الترحيب بالزائرين باستخدام chatbot آلي يبدأ محادثة نصية تشبه المحادثة البشرية، ويمنحهم فقط الم...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup عبارة عن مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تركز على تعزيز مشاركة العملاء من خلال أتمتة المحادثة. وهو يشتمل على مجموعة متنوعة من الأدوات لإنشاء وإدارة روبوتات الدردشة الآلية لتفاعلات العملاء المتنوعة. تم تصميم هذه الأدوات لأتمتة جوانب مختلفة من مشاركة العملاء بما في ذلك الاس...
SentiOne
sentione.com
SentiOne عبارة عن منصة لأتمتة خدمة العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي. تقوم الأداة بمراقبة الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي، والبوابات، والمنتديات، والمدونات) عالميًا باستخدام خوارزميات خاصة، وتجمع الإشارات العامة، وتحللها تلقائيًا للحصول على رؤى المستهلك. تسمح وحدة التفاعل المتكاملة لفرق خدمة العملاء ...
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.
Conversed.ai
conversed.ai
من خلال منصة المحادثة AI PaaS، نقوم بتصميم وتطوير وتحسين روبوتات الدردشة وروبوتات الصوت للإجابة تلقائيًا على الأسئلة والطلبات المقدمة من الموظفين، وتحقيق أهداف العمل من خلال التجارة التحادثية، وأتمتة خدمة العملاء. تعمل روبوتات الدردشة لدينا على موقع الويب أو التطبيق الخاص بعملائنا، أو على Messenger...