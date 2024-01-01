بدائل - Botowski AI

Gizzmo

gizzmo.ai

Gizzmo هي أداة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء محتوى تابع عالي الجودة. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء مراجعات جذابة للمنتجات، وتقارير موجزة جذابة، ومنشورات مدونة مفيدة تتكامل بسلاسة مع جهود التسويق التابعة لك. ما يميز Gizzmo عن غيره هو قدرته على أتمتة عملية تحسين...