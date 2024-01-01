بدائل - Booksy Biz

Gilt

gilt.com

Gilt هو موقع للتسوق عبر الإنترنت وأسلوب حياة مقره في الولايات المتحدة، تم إطلاقه في عام 2007. في وقت ما، بلغت قيمة الشركة أكثر من مليار دولار على الورق، وتم بيع الشركة في النهاية إلى شركة Hudson's Bay مقابل ما يقرب من 250 مليون دولار، وهو أقل بكثير من الإجمالي الذي تم الحصول عليه من مجموعتها. المستث...