بدائل - Bookkeeper360

Digits

digits.com

الأرقام هي المحاسبة، إعادة تصورها. صور كتبًا نظيفة، ورؤى قوية، وتقارير بديهية، يتم تسليمها جميعها مباشرة مع انتهاء الشهر (وليس متأخرًا 2-3 أسابيع!) بنصف تكلفة أي شركة تقليدية. قامت Digits ببناء أول منصة محاسبة حديثة منذ أكثر من 20 عامًا، وهي مصممة من الألف إلى الياء لأتمتة مسك الدفاتر والمحاسبة للشر...