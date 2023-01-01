بدائل - BlueSnap
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Connectbase
connectbase.com
نحن نقدم رؤى لموقع صناعة الاتصال وأدوات آلية لمساعدتهم على الفوز بمزيد من الصفقات. تحويل شراء وبيع شبكتك.
MonetizeNow
monetizenow.io
تأسست MonetizeNow في يناير 2021 ويقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وهي عبارة عن منصة لأتمتة الإيرادات ذات دورة كاملة تم تصميمها خصيصًا لـ B2B SaaS. تعمل منصة التسعير (CPQ) والفوترة والاستخدام الموحدة في MonetizeNow على إنشاء عملية مبسطة من عرض الأسعار إلى النقد (Q2C) التي تدير جميع نماذج...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
تتمثل مهمة Paperless Parts في مساعدة محلات العمل والمصنعين المتعاقدين وشركات التشطيب على تحسين أعمالهم وتنميتها من خلال تزويدهم بنظام التقدير والاقتباس الأكثر تقدمًا وأمانًا والمعتمد على السحابة. Paperless Parts عبارة عن منصة تقدير وعرض أسعار تدعم جميع أنواع عمليات التصنيع مثل مخرطة CNC، والطحن باست...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe عبارة عن نظام أساسي للتسعير والفوترة والإيرادات قابل للتكيف لشركات SaaS الحديثة. موحدة تماما. لا الصوامع. تسوية صفرية، من عرض الأسعار إلى الإيرادات. تم تصميم Subskribe بالتعاون مع بعض شركات SaaS الرائدة في العالم، وهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال هياكل الصفقات المب...
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.