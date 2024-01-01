بدائل - Bloomfire
Guru
getguru.com
ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...