بدائل - Bloom

ClientTether

clienttether.com

تواصل فورًا مع العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم من خلال جهودك التسويقية من خلال منصة أتمتة مشاركة المبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM). أرسل رسالة نصية مخصصة، أو استقبل مكالمة هاتفية، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا أو حتى علبة كعك في غضون 29 ثانية، عندما تتلقى عميلاً محتملاً لتحقيق أقصى قدر من تحويل ال...