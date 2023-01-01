بدائل - Blogely
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأ...
EasyContent
easycontent.io
يساعدك EasyContent على زيادة إنتاجية فريق المحتوى الخاص بك من خلال سير العمل الآلي وإدارة الموافقة والتعاون في الوقت الفعلي والإشعارات وإعداد التقارير.
Fugo
fugo.ai
Fugo عبارة عن برنامج ذكي لإدارة محتوى اللافتات الرقمية (CMS) قائم على السحابة والذي يمكّن الشركات من أي حجم من إدارة المحتوى بسهولة عن بُعد لشبكات الشاشات الصغيرة والكبيرة. بفضل واجهة المستخدم الحديثة والسهلة، أصبح التحكم في شاشة واحدة أو 100 شاشة أمرًا بسيطًا.