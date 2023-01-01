بدائل - Blogely

Fugo

fugo.ai

Fugo عبارة عن برنامج ذكي لإدارة محتوى اللافتات الرقمية (CMS) قائم على السحابة والذي يمكّن الشركات من أي حجم من إدارة المحتوى بسهولة عن بُعد لشبكات الشاشات الصغيرة والكبيرة. بفضل واجهة المستخدم الحديثة والسهلة، أصبح التحكم في شاشة واحدة أو 100 شاشة أمرًا بسيطًا.