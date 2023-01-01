WebCatalog
Blog Surf

Blog Surf

blogsurf.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blog Surf على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Blog Surf هو محرك البحث الوحيد للمدونات على الإنترنت. اكتشف أفضل الكتابة على الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: blogsurf.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blog Surf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Shodan

Shodan

shodan.io

AI Majic

AI Majic

aimajic.com

LongShot

LongShot

app.longshot.ai

Qmamu

Qmamu

qmamu.com

Qwant Junior

Qwant Junior

qwantjunior.com

YouCode

YouCode

you.com

PimEyes

PimEyes

pimeyes.com

Striweb CRM

Striweb CRM

crm.striweb.com

Cracked.com

Cracked.com

cracked.com

Startpage

Startpage

startpage.com

Sohu

Sohu

sohu.com

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية