حل فواتير قائم على الويب ومفتوح المصدر لأي شخص يحتاج إلى إصدار فواتير للعملاء مقابل الخدمات أو المنتجات المباعة.

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