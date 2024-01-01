بدائل - Blind Zebra

ChurnRX

ChurnRX

churnrx.com

الطرق التقليدية تنتج نتائج تقليدية. يتخذ تدريب الخبراء في ChurnRX نهجًا غير تقليدي مع منهجيات مجربة تؤدي إلى نتائج مذهلة. نحن نصمم التدريب على المهارات لدينا، باستخدام بياناتك، من أجل التنفيذ العلمي لقواعد اللعبة والمهارات الصحيحة التي تؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين على نطاق واسع. إن فريق ChurnRX من خب...

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

نحن نساعد مديري العملاء وفرق نجاح العملاء مثل فريقك ليس فقط على معرفة أفضل الممارسات التي تدفع نجاح العملاء ولكن أيضًا كيفية تطبيقها لحل التحديات اليومية الحقيقية التي يواجهها متخصصو نجاح العملاء أثناء عملهم مع عملائهم. من خلال برامج SuccessCOACHING التعليمية، يمكنك الوصول إلى مسارات التعلم المنسقة ...

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