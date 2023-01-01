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Blendle

Blendle

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الموقع الإلكتروني: blendle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blendle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف أفضل الصحافة في العالم مع Blendle. الحصول على إخطار للبيتا.

الموقع الإلكتروني: blendle.com

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