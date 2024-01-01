بدائل - BigMarker

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مث...

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Google Meet (المعروف سابقًا باسم Hangouts Meet) هي خدمة اتصالات فيديو تم تطويرها بواسطة Google. إنه أحد التطبيقين اللذين يشكلان بديلاً لـ Google Hangouts، والآخر هو Google Chat. خططت Google لبدء إيقاف Google Hangouts في أكتوبر 2019.

Skype

Skype

skype.com

Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير دردشة الفيديو والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة ووحدة تحكم Xbox One والساعات الذكية عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النصوص والفيديو والصوت والصور. يسمح Skype بإجراء مكالمات جماعية...

Slack

Slack

slack.com

Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi عبارة عن منصة أعمال شاملة لإنشاء أعمالك المعرفية وتوسيع نطاقها. جرب Kajabi مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا اليوم.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

قم بتبسيط اتصالات فريقك لدفع العمل إلى الأمام. يعمل Zoho Cliq على تبسيط عملية التواصل مع فريقك من خلال المحادثات المنظمة والمعلومات التي يسهل العثور عليها ومن خلال الاتصال بالأدوات التي تفضلها.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

أنشئ عضويات لكل شيء في Mighty Network أو قم بتحصيل رسوم مقابل الدورات والمجموعات المتميزة - من السهل إعدادها كما أن بيعها أسهل.

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.

Whereby

Whereby

whereby.com

اجتماعات فيديو سهلة بدون تسجيل دخول أو تنزيلات. مؤتمرات الفيديو مع مشاركة الشاشة والتسجيل وغير ذلك الكثير.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Element

Element

element.io

Element هو تطبيق مراسلة فيديو جماعي آمن مزود بإعدادات خصوصية متقدمة للدردشة الجماعية وميزات التواصل الجماعي والإنتاجية أثناء العمل من المنزل باستخدام شبكة Matrix المفتوحة. التعاون مع التشفير القوي الشامل. أصبح برنامج مراسلة المجموعة Riot.im الآن عنصرًا

Whova

Whova

whova.com

برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...

Spike

Spike

spikenow.com

يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

برنامج عقد المؤتمرات عبر الويب لتلبية احتياجات الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت. Zoho Meeting عبارة عن منصة آمنة للاجتماعات عبر الإنترنت وحل للندوات عبر الإنترنت. مع تحول العالم إلى العمل عن بعد، أصبح أمان وخصوصية التطبيقات عبر الإنترنت، وخاصة برامج مؤتمرات الويب، من الموضوعات المثيرة للقلق. يتبع Z...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

Gather

Gather

gather.town

Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!

JotForm

JotForm

jotform.com

إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

يوفر FreeConferenceCall.com مؤتمرات صوتية عالية الدقة ومشاركة الشاشة ومؤتمرات الفيديو مع ما يصل إلى 1000 مشارك. التسجيل للحصول على حساب مجاني.

Amazon Chime

Amazon Chime

chime.aws

يتيح Amazon Chime للمستخدمين الالتقاء والدردشة عبر الإنترنت، ويتيح Amazon Chime SDK للمطورين إضافة التعاون الصوتي والفيديو إلى تطبيقاتهم.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

توفر Zimbra خادمًا مفتوح المصدر وبرامج عميل للمراسلة والتعاون. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.zimbra.com.

crowdcast

crowdcast

crowdcast.io

حيث يتجمع العالم - يمكنك الوصول إلى مجتمعك والمشاركة فيه وتنميته من خلال الأحداث عبر الإنترنت.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.

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