مؤقت العد التنازلي بملء الشاشة لورش العمل والعروض التقديمية والاجتماعات. من المحتمل أنه أكبر جهاز توقيت يمكنك وضعه على الشاشة. لا اعلانات!

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