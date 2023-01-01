WebCatalog
Bicycling

Bicycling

bicycling.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bicycling على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أحدث التقييمات والأخبار والنصائح الخاصة بالدراجة لتكون راكبًا أفضل.

الموقع الإلكتروني: bicycling.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bicycling. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AndroidWaves

AndroidWaves

androidwaves.com

Slashfilm

Slashfilm

slashfilm.com

TODAY

TODAY

today.com

Runner's World

Runner's World

runnersworld.com

Screen Rant

Screen Rant

screenrant.com

Laptop Mag

Laptop Mag

laptopmag.com

MSPowerUser

MSPowerUser

mspoweruser.com

FashionBeans

FashionBeans

fashionbeans.com

Android Authority

Android Authority

androidauthority.com

Engadget

Engadget

engadget.com

TheWindowsClub

TheWindowsClub

thewindowsclub.com

Vogue

Vogue

vogue.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية