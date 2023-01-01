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Bíblia Online

Bíblia Online

bibliaonline.com.br

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ترجمات وإصدارات مختلفة من الكتاب المقدس عبر الإنترنت للدراسة مع الصوت والبحث. آيات الكتاب المقدس ورسائل من كلمة الله اليومية في كل مناسبة.

الموقع الإلكتروني: bibliaonline.com.br

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