WebCatalog
Belfius

Belfius

belfius.be

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لكل مشروع، يمكنك العثور على حل مضمون من Belfius Banque: الائتمان، الضمان، منتج التوفير أو الاستثمار... بقدر ما. يعد بنك Belfius and Insurance، المعروف باسم Dexia Bank Belgium حتى 1 مارس 2012، شركة مساهمة عامة ربحية تم تأسيسها لتلبية احتياجات السلطات المحلية. وخرجت بلفيوس من تفكيك مجموعة ديكسيا، التي كانت جزءًا منها حتى 10 أكتوبر 2011، عندما اشترتها الدولة البلجيكية مقابل 4 مليارات يورو.

الموقع الإلكتروني: belfius.be

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