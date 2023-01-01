لكل مشروع، يمكنك العثور على حل مضمون من Belfius Banque: الائتمان، الضمان، منتج التوفير أو الاستثمار... بقدر ما. يعد بنك Belfius and Insurance، المعروف باسم Dexia Bank Belgium حتى 1 مارس 2012، شركة مساهمة عامة ربحية تم تأسيسها لتلبية احتياجات السلطات المحلية. وخرجت بلفيوس من تفكيك مجموعة ديكسيا، التي كانت جزءًا منها حتى 10 أكتوبر 2011، عندما اشترتها الدولة البلجيكية مقابل 4 مليارات يورو.

الموقع الإلكتروني: belfius.be

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