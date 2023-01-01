WebCatalog
BeenVerified

BeenVerified

beenverified.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BeenVerified على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث في السجلات العامة وأرقام VIN عبر الإنترنت. كشف الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني. التحقق من تاريخ السيارة لجميع أنواع السيارات وموديلاتها. ابدأ بحثك اليوم!

الموقع الإلكتروني: beenverified.com

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