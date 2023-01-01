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بدائل - beehiiv

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi عبارة عن منصة أعمال شاملة لإنشاء أعمالك المعرفية وتوسيع نطاقها. جرب Kajabi مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا اليوم.

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. انضم إلى أكثر من 200000 منشئ يتقاضون رواتب من أكثر من 4 ملايين مستفيد شهريًا.

Podia

Podia

podia.com

Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور الم...

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

بيع العضويات والمنتجات الرقمية من موقع الويب الخاص بك. شارك علمك واكسب الدخل. أضف حق الوصول للأعضاء فقط إلى أي جزء من موقع الويب الخاص بك واقبل المدفوعات. تعمل أي منصة: Squarespace وWordPress وWix وNotion والمزيد.

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