بدائل - Balloon
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
MightyText
mightytext.net
النص من الكمبيوتر. الرسائل القصيرة من الكمبيوتر. آي مسج للأندرويد. الروبوت الرسائل القصيرة من جهاز الكمبيوتر.
HackMD
hackmd.io
أفضل طريقة لكتابة ومشاركة معرفتك في تخفيض السعر.
Abstract
abstract.com
جلب التحكم في الإصدار المستوحى من git والتعاون إلى فريق التصميم الخاص بك. مركزية قرارات التصميم والملاحظات والملفات. يتكامل مع Sketch وAdobe XD.
Zeplin
zeplin.io
مساحة متصلة لفرق المنتج. تصميمات Handoff وأدلة الأنماط ذات المواصفات والأصول ومقتطفات التعليمات البرمجية الدقيقة — تلقائيًا.
Monica
monicahq.com
تتيح لك مونيكا تذكر كل شيء عن أحبائك.
Super
super.so
كل ما تحتاجه لإنشاء مواقع ويب سريعة وعملية باستخدام Notion. النطاقات المخصصة، والموضوعات، والحماية بكلمة مرور، والمزيد - لا يلزم وجود كود برمجي.
Team-GPT
team-gpt.com
دردشة GPT بديهية لشركتك بأكملها يضمن Team-GPT اعتماد ChatGPT للفرق التي يتراوح عدد أفرادها بين 2 و2000 شخص. قم بتنظيم المعرفة والتعاون وإتقان الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
Sympli
sympli.io
تسليم التصميم والتنفيذ والتعاون لفرق منتجات الويب والهواتف المحمولة. يعمل Sympli مع Photoshop وAdobe XD وSketch وAndroid Studio وXcode.
Charli AI
charli.ai
هل تؤدي الملفات والمستندات وجداول البيانات غير المنظمة إلى إبطائك؟ ينظم تطبيق Charli المدعوم بالذكاء الاصطناعي حياتك الرقمية لك في دقائق. سجل مجانا اليوم!
ON24
on24.com
أفضل منصة للتجربة الرقمية لإنشاء وتقديم ندوات عبر الإنترنت صوتية وفيديو حية احترافية وغنية بالبيانات وذات علامة تجارية كاملة باستخدام ON24 Webcast Elite.
SessionLab
sessionlab.com
من الأفكار إلى جداول الأعمال الكاملة. حافظ على تركيزك وإبداعك مع SessionLab. أداة تخطيط الجلسة الأكثر مرونة مع مكتبة تسهيل - جربها الآن!
BrightTALK
brighttalk.com
اكتشف وتعلم مع ألمع المحترفين في العالم
Markup.io
markup.io
Markup.io: أسهل طريقة لترك تعليقات على المحتوى الرقمي - Markup.io
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Additor
additor.io
ابق متزامنًا أثناء التوزيع! يساعد Additor فريقك على التعاون بشكل غير متزامن دون احتكاك بناءً على المصدر الحي للحقيقة. يمكنك تنظيم أنواع مختلفة من المحتوى ومشاركتها، ومتابعة السياق بوضوح من خلال تتبع التغييرات والإصدارات.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
Bubbles
usebubbles.com
تخلص من 38% من الاجتماعات من خلال مقاطع الفيديو السريعة والتذكيرات الذكية. شارك تعليقات واضحة مع التعليقات التوضيحية لتسجيل الشاشة المستندة إلى الوقت.
Liveform
livestorm.co
يوفر Livestorm برنامجًا بسيطًا لاتصالات الفيديو للأعمال. قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت، مباشرة أو مسجلة مسبقًا أو آلية، وقم بإنشاء الاجتماعات عبر الإنترنت والانضمام إليها بسهولة.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Eventify
eventify.io
تعمل تقنية Eventify الكل في واحد على زيادة المدخرات إلى الحد الأقصى، وإغراء الرعاة والعارضين، وتعزيز مشاركة الحضور والتواصل والرضا!
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
Remo
remo.co
اجعل التجارب الأصيلة عبر الإنترنت تنبض بالحياة مع Remo. ✓ الأحداث بجميع أنواعها ✓ المحتوى التفاعلي ✓ لافتات الرعاية ✓ 4X مشاركتك.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...