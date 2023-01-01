بدائل - Awin
ClickBank
clickbank.com
ClickBank هو أحد متاجر التجزئة العالمية الرائدة وله سوقه الخاص. نحن نمكن البائعين ورجال الأعمال من زيادة مبيعاتهم من خلال شبكتنا العالمية التابعة.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising هي وكالة إعلانات رقمية تقدم مجموعة من حلول اكتساب العملاء. تعرف على كيفية الوصول إلى جمهورك المستهدف!
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. تعد Rewardful طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
LeadDyno
leaddyno.com
قم بتنمية وإدارة برنامج الشركاء التابعين أو المؤثرين أو الإحالة. المزامنة مع Shopify وStripe وأكثر من 25 عملية تكامل. جرب برنامجنا التابع مجانًا لمدة 30 يومًا.
FirstPromoter
firstpromoter.com
تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
CJ
cj.com
ازدهر في النظام البيئي لتسويق الأداء الأكبر والأكثر رسوخًا في العالم وتجاوز أهداف نمو التجارة الخاصة بك من خلال نمو قابل للتطوير ومستدام للعلامات التجارية والناشرين والمبدعين على حدٍ سواء.
Metricks
metricks.io
ابدأ في تنمية علامتك التجارية اليوم. الحل الذي تحتاجه للنمو وتوسيع نطاق التسويق التابع لك.
LinkMink
linkmink.com
قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect هي منصة التسويق التابعة الرائدة والشبكة والوكالة الرائدة والمتكاملة المصممة خصيصًا للتكنولوجيا المالية والبنوك. مع Fintel، تمتلك العلامات التجارية المالية كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق اكتساب عملائها من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين، بما في ذلك منصة شريكة متخصصة (+ محرك امتثال)، وشبكة من...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مؤيديها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج...
Reditus
getreditus.com
قم بتنمية MRR الخاص بك دون تكاليف مسبقة. منصة برنامج الشراكة لـ B2B SaaS، قم بتنمية برنامج الشراكة الخاص بك إلى آفاق جديدة.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro الشركة الرائدة في البرامج التابعة قم بإدارة العديد من البرامج التابعة وتحسين أداء الشريك التابع لديك باستخدام Post Affiliate Pro.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – التسويق بالعمولة والإحالة أنشئ حلقات داخل مسار مبيعاتك تتمحور حول الأشخاص المؤثرين وسفراء العلامات التجارية والعملاء الحاليين باستخدام برنامج التسويق بالعمولة الأكثر تفضيلاً.
Trackdesk
trackdesk.com
برنامج مجاني لتتبع الشركات التابعة قم بتنمية تدفق إيرادات الشركاء التابعين لك باستثمار أولي قدره 0 دولار.
Voluum
voluum.com
Voluum هو البرنامج الرائد لتتبع الإعلانات. بفضل الميزات التحليلية المتقدمة وأدوات التحسين والأتمتة المضمنة، سيساعدك برنامج Voluum Ad Tracker على توسيع نطاق حملاتك التسويقية عبر الإنترنت والاستفادة منها.