بدائل - Avataar

LiftIgniter

liftigniter.com

يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك"...