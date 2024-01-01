بدائل - Avataar
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Dopple.ai
dopple.ai
استمتع بتجربة طريقة جديدة للدردشة مع آلاف الشخصيات والرفاق والموجهين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Sketchfab
sketchfab.com
مع مجتمع يضم أكثر من مليون منشئ، نحن أكبر منصة في العالم لنشر ومشاركة واكتشاف المحتوى ثلاثي الأبعاد على الويب والهاتف المحمول والواقع المعزز والواقع الافتراضي.
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Moderlry
modelry.ai
Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Searchspring
searchspring.net
قم بتقديم تجربة التسوق ونتائج المنتجات التي يتوقعها المتسوقون. السيطرة وتجاوز الملاءمة. افعل الأشياء التي لن تسمح لك منصتك بفعلها.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشف...
LEVAR
levar.io
ابدأ في جذب المزيد من التحويلات اليوم من خلال تجارب التسوق ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز من LEVAR. قم بإنشاء نماذج منتجات ثلاثية الأبعاد/الواقع المعزز وتوزيعها على متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وعبر جميع قنوات التسويق والمبيعات الخاصة بك - صفحات المنتج والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ...
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
Zakeke
zakeke.com
منصة التجارة المرئية الأكثر مرونة واكتمالًا. حوّل متجرك إلى تجربة عملاء غير عادية من خلال التخصيص الفوري ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية.
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
Emersya
emersya.com
تعد Emersya's Interactive 3D وسيلة شاملة تتيح للعملاء: - استكشاف المنتجات من الداخل والخارج، من جميع الزوايا وبتفاصيل رائعة - تصفح صور المنتج التفاعلية بأعلى جودة - التعرف على قصة المنتج من خلال المحتوى المخصب - المحاكاة وجرب ميزات المنتج بشكل تفاعلي - اكتشف تكنولوجيا المنتج والمكونات الداخلية من خل...
VNTANA
vntana.com
VNTANA عبارة عن منصة SaaS تجعل إنتاج الأصول ثلاثية الأبعاد وتوزيعها سريعًا وقابلاً للتطوير. يحقق التصميم ثلاثي الأبعاد عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في مبيعات B2B وB2C (زيادة التحويل بمقدار الضعف وانخفاض العائدات بنسبة 40%)، ولكن تنفيذ التصميم ثلاثي الأبعاد يتطلب الكثير من العمل اليدوي من فنان ثلاثي ...
Yulio
yulio.com
مهمتنا في Yulio هي بناء أفضل برامج العروض التقديمية للواقع الافتراضي والواقع المعزز من خلال جعل الواقع الافتراضي أداة سهلة ومتنقلة وبأسعار معقولة للأعمال. سواء كنت مهندسًا معماريًا يتطلع إلى التميز أثناء عملية تقديم العطاءات، أو مصممًا داخليًا يتطلع إلى اكتشاف الأخطاء بين التكرارات، أو مندوب مبيعات ...
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...
commonsku
commonsku.com
Commonsku هو برنامج مصمم خصيصًا لصناعة المنتجات الترويجية. إنها عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات والتجارة الإلكترونية مجمعة في مركز واحد متطور. باستخدام البرنامج الذي يربط بين الموزعين والموردين بشكل حدسي، فإن commonsku يشبه نسمة الهواء المنعش لفريقك.
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك"...
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العملاء تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإير...
MakerSights
makersights.com
تعتبر MakerSights مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا...
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من ...
Toolio
toolio.com
Toolio عبارة عن منصة تجارية قائمة على السحابة تعمل على أتمتة سير العمل المهم، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي، وتتيح التعاون عن بعد. نحن نمكن تجار التجزئة من توفير الوقت واتخاذ قرارات تسويقية أسرع تعتمد على البيانات والتي تؤدي إلى تحسين المخزون وزيادة الربحية ونمو الإيرادات. تتضمن منصة التجارة Toolio أربع...
Potions
get-potions.com
تعتبر شركة Potions هي الشركة الوحيدة القادرة على تخصيص رحلات المتسوق عبر الإنترنت دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط. تعتبر تقنيتها الفريدة حلاً مقاومًا للمستقبل في ضوء النهاية الوشيكة لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، مما يمكّن مواقع الويب من زيادة إيراداتها بنسبة 12% إلى 25% من خلال ز...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت م...
Adobe Commerce
business.adobe.com
التجربة تصنع الفارق. حقق النمو باستخدام Adobe Commerce. Adobe Commerce عبارة عن نظام أساسي للتجارة مرن وقابل للتطوير يتيح لك إنشاء تجارب B2B وB2C مخصصة بشكل فريد، بغض النظر عن عدد العلامات التجارية لديك. ماجنيتو سابقا.
Productsup
productsup.com
Productsup هي منصة رائدة من المنتج إلى المستهلك (P2C) تمكن المصنعين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات والأسواق من تحويل الفوضى التجارية إلى نجاح تجاري. توفر منصة Productsup P2C مجموعة من الحلول مثل إدارة الموجز، وتجربة السوق والتجارة الاجتماعية، ومشاركة محتوى المنتج، وتأهيل البائع والبائعين. وهي تعا...
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه با...