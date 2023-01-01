Avaros هو EMR تم إنشاؤه بواسطة أطباء للأطباء. لقد تغير سير عمل الطبيب الحديث ويجب أن يعكس السجل الطبي الإلكتروني الخاص بك ذلك.

الموقع الإلكتروني: avaros.ca

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