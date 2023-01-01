بدائل - Audiense

People Pattern

peoplepattern.com

يوفر People Pattern رؤى للجمهور للشركات باستخدام علم البيانات لتحويل التعبير العام إلى مجموعات شخصية قابلة للتنفيذ. تستغرق أبحاث السوق التقليدية وقتًا طويلاً، ولا يمكن الاعتماد عليها على نطاق واسع، كما أنها عرضة للتحيز. يستخدم People Pattern تقنيات معقدة لعلم البيانات لاستخراج رؤى تسويقية قابلة للت...