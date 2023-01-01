WebCatalog
Astrotalk

Astrotalk

astrotalk.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Astrotalk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل المنجمين بالقرب مني، برجي على الإنترنت، أفضل موقع علم التنجيم عبر الإنترنت في الهند، علم التنجيم فاستو، علم التنجيم الأبراج، الدردشة مع المنجم، التحدث إلى المنجم عبر الإنترنت، علم التنجيم عبر الإنترنت، دردشة علم التنجيم المجانية، علم التنجيم، الأبراج المهنية.

الموقع الإلكتروني: astrotalk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Astrotalk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AstroSage

AstroSage

astrosage.com

Astroyogi

Astroyogi

astroyogi.com

Class24

Class24

class24.study

Chatspell

Chatspell

chatspell.co

Engati

Engati

engati.com

Natter

Natter

natter.top

Merit

Merit

get-merit.com

Flirt

Flirt

flirt.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ


BlueNotary

BlueNotary

bluenotary.us

MyNearWallet

MyNearWallet

mynearwallet.com

Dutchie

Dutchie

dutchie.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية