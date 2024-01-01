بدائل - ArtPro
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
SpeechTexter
speechtexter.com
تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!
Speechnotes
speechnotes.co
تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.
Krisp
krisp.ai
استمتع بصوت عالي الدقة بدون ضوضاء في الخلفية أو صدى أثناء الاجتماعات والبودكاست والتسجيلات عن بعد. يمنع Krisp عوامل التشتيت الصاخبة مما يعزز الإنتاجية والكفاءة المهنية.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Resemble.ai
resemble.ai
استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
قم بإنشاء أغلفة AI بأصواتك المفضلة! المنصة رقم 1 لصنع أغلفة الذكاء الاصطناعي عالية الجودة في ثوانٍ!
OpenAI
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
AssemblyAI
assemblyai.com
يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لتدوين الكلام وفهمه تعرض واجهة برمجة التطبيقات البسيطة الخاصة بنا نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام واكتشاف المتحدث وتلخيص الكلام والمزيد. نحن نعتمد على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي لنقدم نماذج ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير وآمنة من خ...
Hour One
hourone.ai
أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة
Gladia
gladia.io
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك من خلال النسخ الصوتي والنسخ الصوتي والوظائف الإضافية الذكية الصوتية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
Shownotes
shownotes.io
قم بإنشاء صفحة مقصودة تحتوي على ملخص و7 نقاط واقتباس لا يُنسى. نسخ ملف صوتي باستخدام Whisper. نسخ الفرنسية والألمانية والصينية وغيرها الكثير. تحويل أفكارك إلى مشاركة مدونة. يدعم يوتيوب، سبوتيفاي، Spreaker و Buzzsprout. يدعم صيغ الصوت mp3، mp4، mpeg، mpga، m4a، wav، أو webm.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart هو تطبيق ملقن يتتبع صوتك، ويساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. PromptSmart هو أول تطبيق ملقن على الإطلاق مزود بتقنية التعرف على الصوت - أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! ولدت PromptSmart من شغف التحدث أمام الجمهور. قام مؤسسو PromptSmart بتدريب وتوجيه ط...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note هي أداة للتعرف على الكلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الصوت المنطوق إلى نص على الفور. تستخدم أداتنا تقنية تحويل الكلام إلى نص المتقدمة لتحويل كلماتك إلى ملخصات موجزة يمكنك تحريرها أو مشاركتها. اختبر قوة أداتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأنها تحول كلماتك المنطوقة على الفور...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector هي أداة للتحقق من الصوت تساعد في اكتشاف الأصالة وتصفية الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يوفر للمستخدمين راحة البال والحماية من التلاعب بالصوت والمعلومات الخاطئة وعمليات الاحتيال الصوتي والانتحال في التقييمات الشفهية. * AI Voice Detector هي أداة مصممة للتمييز ب...
Phonexia
phonexia.com
Phonexia هي شركة برمجيات تشيكية مبتكرة تأسست في عام 2006 ولديها رؤية لإطلاق الإمكانات الصوتية من خلال القياسات الحيوية الصوتية وتقنيات التعرف على الكلام. ومن خلال علاقتها الوثيقة مع مجموعة أبحاث الكلام الشهيرة في جامعة برنو للتكنولوجيا، تعمل شركة Phonexia على تحويل أحدث الإنجازات العلمية إلى واقع يو...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr هو صانع فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو تسويقية للمحتوى بشكل أسرع 10 مرات من خلال أتمتة أعمال تحرير الفيديو، على سبيل المثال، إنشاء لقطات مخزنة، وتوليد الترجمات، والقص التلقائي، وغير ذلك الكثير!
Kukarella
kukarella.com
يمكنك إنشاء تعليق صوتي بوضوح وإيقاع وتصريف ونطق مثاليين. في Kukarella، يمكنك تجربة أفضل الأصوات العصبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. جميع الحقوق التجارية متضمنة. توفر Kukarella إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 130 لغة ولهجة مناسبة للاستخدام التجاري في أي من خططنا المد...
Deepgram
deepgram.com
قم ببناء Voice AI في تطبيقاتك. من الشركات الناشئة إلى ناسا، يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات Deepgram لنسخ وفهم ملايين الدقائق الصوتية كل يوم. سريعة ودقيقة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة. كل ما يحتاج المطورون إلى بنائه بثقة وشحنه بشكل أسرع.
SpeechAce
speechace.com
في SpeechAce، نحن ملتزمون بمساعدة متعلمي اللغة على تحسين قدراتهم على التحدث من خلال تقنية التعرف على الكلام متعددة الاستخدامات. لقد قمنا بتطوير أول واجهة برمجة تطبيقات للتعرف على الكلام في العالم والتي لا تساعد متعلمي اللغة على تقييم مهارات التحدث لديهم فحسب، بل تساعد أيضًا في تحديد مجالات التحسين ا...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow هي أداة متطورة لتحويل الكلام إلى نص تعمل على تمكين الشركات والأفراد بدقة وكفاءة لا مثيل لهما. تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا النسخ الدقيق لمحتوى الصوت والفيديو إلى نص مكتوب، مما يدعم ما يصل إلى 14 لغة، بخلاف اللغة الإنجليزية فقط. الخصائص الرئيسية: * النسخ متعدد اللغات: تغلب ع...
Waanee AI
waanee.ai
تركز Waanee.ai على تطوير منصة تجميع الذكاء الاصطناعي لبناء أدوات مساعدة لتجربة العملاء. تعمل Waanee.ai على تطوير منصة مجمعة للذكاء الاصطناعي لبناء أدوات مساعدة لتجربة العملاء. تتيح المنصة انتقالات سلسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة ونماذج الكلام، مما يمكّن مراكز الاتصال بحلول خالية م...
CueMe
cueme.com
CueME هو أفضل تطبيق بلياردو في العالم للعثور على أشخاص للعب شخصيًا أو افتراضيًا في أي مستوى من المنافسة في الفردي والزوجي والبطولات. العب مع أي شخص في أي مكان من جميع أنحاء العالم باستخدام تقنية الفيديو والتسجيل والتصنيف CueME. أثناء اللعب، سوف تفوز برقائق CueME مع الانتصارات والإنجازات للحصول على ا...
Dictanote
dictanote.co
نحن نساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية باستخدام الكتابة الصوتية! Dictanote هو تطبيق ملاحظات حديث مزود بتكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسهل عليك كتابة ملاحظاتك صوتًا بأكثر من 50 لغة. Voice In هو امتداد Chrome لتحويل الكلام إلى نص والذي يتيح لك استخدام صوتك للكتابة في أي مربع نص على أي موقع ويب.
Jotengine
jotengine.com
يجعل Jotengine المحادثات والاجتماعات أكثر إنتاجية من خلال تحويلها إلى نسخ صوتي وتعليق على الفيديو.
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound هو تطبيق سطح مكتب يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعد على إزالة جميع الضوضاء والتشتتات غير المرغوب فيها أثناء المكالمات والتسجيلات والاجتماعات عبر الإنترنت. بفضل خوارزمياته المتقدمة وميزاته الحديثة، يمكن لـ CrystalSound التخلص من ضوضاء الخلفية والصدى وتأثيرات العواء والأصوات الأخرى...