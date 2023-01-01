بدائل - Apptopia
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
Data.ai
data.ai
توفر data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie، نظامًا أساسيًا وأدوات سهلة الاستخدام لبيانات تحليلات التطبيقات. قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عمل تطبيقك بكفاءة أكبر معنا.
Serpstat
serpstat.com
أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.
AppTweak
apptweak.com
يعمل AppTweak على تعزيز نمو التطبيقات والألعاب الأكثر شهرة في العالم من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ في واجهة بسيطة. → جربنا مجانًا!
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.
Sensor Tower
sensortower.com
البيانات التي تدفع نمو التطبيقات يزودك Sensor Tower بالبيانات والأفكار اللازمة لإتقان النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.
Pathmatics
pathmatics.com
تعمل قاعدة بيانات معلني Pathmatics ومنصة استخبارات التسويق الرقمي على توفير الشفافية لاستراتيجيات الإعلانات الرقمية الخاصة بمنافسك.
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
App Radar
appradar.com
يركز App Radar على اكتساب مستخدمي التطبيقات العضوية والمدفوعة ويتيح لك الجمع بين أدوات الخدمة الذاتية والخدمات المُدارة لتسويق متجر التطبيقات. حتى تتمكن من النمو بشكل أسرع، إما بمفردك أو بدعم من خبرائنا. وقد ساعد فريق App Radar الدولي بالفعل في تحقيق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل لعملاء مثل iTransla...
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
Adjust
adjust.com
أصبح القياس عبر الأجهزة المحمولة أمرًا سهلاً: يقوم Adjust بتوحيد جميع أنشطتك التسويقية في نظام أساسي واحد قوي، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile عبارة عن تحليلات شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول للمطورين والمسوقين ومتخصصي ASO. ما هي المنصة ل؟ • إجراء البحوث التسويقية لسوق تطبيقات الهاتف المحمول. • اختيار وتحليل الكلمات الرئيسية (60+ دولة)؛ • البحث عن المنافسين. • تتبع موقف التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق لاستعلامات البحث. ما هي ...
Applytics
applytics.ai
Applytics هي أداة ASO شاملة مصممة لمساعدة مطوري التطبيقات والمسوقين على تحسين رؤية تطبيقاتهم وأدائها في متاجر التطبيقات. بفضل الميزات القوية مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتتبعها، وتحليل المنافسين، وتحسين قائمة متجر التطبيقات، تتيح Applytics للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتعزيز إمكانية ...
Metrikal
metrikal.io
قامت ShyftUP، وهي وكالة UA متنقلة، ببناء Metrikal للاستخدام الداخلي مع عملائها. لم تكن منتجات التحليلات الأخرى تلتقط البيانات القابلة للتنفيذ المطلوبة. كل اتصال بيانات يتم إجراؤه، وكل عرض مرئي للبيانات، وكل مؤشر أداء رئيسي يتم الإبلاغ عنه على لوحة معلومات Metrikal يؤثر على النمو. ماذا نفعل: اكتشف سر...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics هي خدمة ASO لتعزيز أداء التطبيق وزيادة التنزيلات العضوية للتطبيق. باستخدام أدوات Asolytics، يمكن لمالكي التطبيقات تعزيز رؤية التطبيق وزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.
Asodesk
asodesk.com
تقوم Asodesk بتزويد فريقك بتحسين متجر التطبيقات على مستوى عالمي، وأتمتة الرد على المراجعات، وأدوات بحث المنافسين على App Store وGoogle Play.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة ...
VisualPing.io
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يعد Visualping حلاً بسيطًا يركز على أتمتة المهمة الشاقة المتمثلة في فحص مواقع الويب - أي موقع ويب - بحثًا عن التغييرات. لقد قمنا بضبط تقنيتنا لخدمة الع...
Crayon
crayon.co
تساعدك مجموعة أدوات برامج الذكاء التنافسي المقدمة من Crayon على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة.
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform هو مركز القيادة الخاص بك للحصول على رؤى التسويق وعمليات النمو لهاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي أو لعبة web3. حدد أهدافك التسويقية وتتبع الأداء حسب القناة أو شبكة الإعلانات، والأصول الإبداعية، والجغرافيا، والحملة، والمزيد باستخدام منصة التحليلات الخاصة بنا. افهم عائد ال...
ASO index
asoindex.io
خذ تطبيقك إلى الأعلى! قم بزيادة مرات ظهور تطبيقاتك والتنزيلات العضوية إلى الحد الأقصى من خلال اقتراح الكلمات الرئيسية المدعومة بـ GPT-4 وتحسين الإبداع والمراجعة. تتيح خوارزمية تحليل اللغة الخاصة بنا تفاصيل أكثر دقة للكلمات الرئيسية حتى في اللغة الكورية واليابانية.
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
Appfigures
appfigures.com
توفر Appfigures لصانعي التطبيقات الأدوات التي يحتاجونها لفهم أعمالهم والمنافسة والصناعة + الأدوات التي يحتاجونها للمضي قدمًا. ولكن هناك المزيد - كل شيء بسيط وبديهي، وهناك الكثير من الأدلة وموارد التدريب العملي المتاحة لك لإتقان الحرفة.
Web CEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية وتتبع التصنيف وتحليل المجال وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية وإدارة الوسائط الاجتماعية وإدارة البحث المدفوع وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميزا...
Thinknum
thinknum.com
ومع وصول النشاط الاقتصادي إلى الإنترنت، يتم ترك مسارات بيانات جديدة وراءه. تقوم خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بشركة Thinknum بفهرسة شبكة الويب العامة في الوقت الفعلي، لإنشاء أكثر من عشرين مجموعة بيانات منظمة. نحن نتتبع قوائم الوظائف، وعدد الموظفين، واجتذاب وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنويات الموظفين،...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Panoramata
panoramata.co
Panoramata هي أداة لقياس الأداء في مجال التجارة الإلكترونية تتيح لك مراقبة استراتيجية التسويق الرقمي لأي علامة تجارية دون الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. اجمع الإلهام وابحث عن أفكار جديدة من آلاف النشرات الإخبارية والتدفقات والإعلانات والصفحات المقصودة والرسائل النصية القصيرة ...
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
Groopit
groopit.co
تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة،...
Watchful
watchful.ai
Watchful هو الحل الاستخباراتي الأول والوحيد لاستراتيجية المنتج الذي يركز فقط على الكشف عن استراتيجية المنتج الخاصة بمنافسيك. تساعد حلولنا في أتمتة الأبحاث التنافسية وتضخيمها، وإنتاج رؤى مؤثرة تمكن فرق المنتجات من تسريع عمليات التسليم وخفض التكاليف وتعزيز النمو. تثق شركات Fortune 500 في Watchful لدفع...
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta هي منصة رائدة عالميًا للتجسس والتحليل الإبداعي للإعلانات، وهي مخصصة لتقديم أفضل الإعلانات وإستراتيجيات التسويق الإبداعية لكل من المعلنين والناشرين. تعمل SocialPeta كمنصة أساسية للإعلان والتسويق، وتركز على ذكاء الإعلانات، وذكاء التكلفة، وتصميمات الإعلانات، ورؤية الجمهور، واستراتيجية الإعلا...
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات عند الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية تسويقك عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى حول النمو من خلال آلاف الإشارات ا...
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
Beauhurst
beauhurst.com
يوفر موقع Beauhurst بيانات عن كل شركة خاصة في المملكة المتحدة، بدءًا من جمع التبرعات وبراءات الاختراع وحتى حالة التوظيف والبيانات التجارية. نحن نتتبع الشركات ذات النمو المرتفع بقدر كبير من التفصيل، وذلك باستخدام إشارات التتبع الثمانية لدينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب النظام البيئي الأوسع لبدء التش...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. ف...
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزاني...
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعل...
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والم...
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة ذكاء تنافسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات وفرق CI على جمع وتنظيم وتقديم رؤى منافسة قابلة للتنفيذ لتمكين المبيعات من كسب المزيد من الأعمال. يمكّن Klue فرق مبيعات المؤسسات من كسب المزيد من الأعمال من خلال توفير رؤى ديناميكية حول المنافسين. تجمع المنصة بشكل فر...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
تساعد منصة تمكين المبيعات الخاصة بـ GTM Buddy المندوبين على بناء علاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات من خلال محتوى ذي صلة وموثوق وجذاب.
ReportLinker
reportlinker.com
منظمة العفو الدولية. التي تنتج تسليمات الاستخبارات في ثوان. احصل على نظرة ثاقبة للبيئات المعقدة بسرعة من خلال التحليل والتمثيل. ReportLinker عبارة عن منصة لاستخبارات السوق مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع الوصول إلى رؤى الصناعة العالمية.
BOSCO
askbosco.io
تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الإنفاق الإعلاني وزيادة المبيعات. يتنبأ BOSCO™ بالمكان الذي ستخصص فيه إنفاقك عبر الإنترنت عبر جميع القنوات لتحقيق أقصى عائد، مما يتيح لك التنبؤ بالأداء المستقبلي بدقة تصل إلى 96%.