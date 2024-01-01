بدائل - AppFollow

ReviewBot

reviewbot.io

يساعدك تتبع المراجعة في الوقت الفعلي من ReviewBot على متابعة ما يقوله عملاؤك حتى لا يفوتك أي شيء. احصل بسهولة على التقييمات في Slack أو Zendesk أو البريد الإلكتروني أو في أي مكان يعمل فيه فريقك.