بدائل - AppFollow
HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Kenect
kenect.com
تفاعل مع عملائك أينما كانوا - أرسل رسائل نصية على هواتفهم. ضاعف عملاءك المحتملين، وأنشئ مراجعات عبر الإنترنت، واحصل على المدفوعات، وابدأ محادثات دردشة الفيديو، كل ذلك عبر الرسائل النصية.
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
Data.ai
data.ai
توفر data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie، نظامًا أساسيًا وأدوات سهلة الاستخدام لبيانات تحليلات التطبيقات. قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عمل تطبيقك بكفاءة أكبر معنا.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself هي شركة لإدارة السمعة والخصوصية عبر الإنترنت توفر برامج وخدمات، بما في ذلك: نتائج Google السلبية، والعلامات التجارية الشخصية، وحماية المعلومات الخاصة، وفحص الويب المظلم، والمزيد.
Debutify
debutify.com
احصل على المزيد من التقييمات في وقت أقل، وبجهد أقل. يعمل Debutify Reviews على تبسيط طلب مراجعات العملاء وجمعها وإدارتها، حتى تتمكن من الحصول على المزيد منها بشكل أسرع.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
BrightLocal
brightlocal.com
النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.
AppTweak
apptweak.com
يعمل AppTweak على تعزيز نمو التطبيقات والألعاب الأكثر شهرة في العالم من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ في واجهة بسيطة. → جربنا مجانًا!
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Broadly
broadly.com
يساعدك برنامج السمعة عبر الإنترنت وتجربة العملاء على إنشاء إستراتيجية التسويق عبر الإنترنت حتى تتمكن من جذب إحالات العملاء والعملاء المتوقعين والمراجعات والإيرادات.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
Adjust
adjust.com
أصبح القياس عبر الأجهزة المحمولة أمرًا سهلاً: يقوم Adjust بتوحيد جميع أنشطتك التسويقية في نظام أساسي واحد قوي، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك.
Sensor Tower
sensortower.com
البيانات التي تدفع نمو التطبيقات يزودك Sensor Tower بالبيانات والأفكار اللازمة لإتقان النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
App Radar
appradar.com
يركز App Radar على اكتساب مستخدمي التطبيقات العضوية والمدفوعة ويتيح لك الجمع بين أدوات الخدمة الذاتية والخدمات المُدارة لتسويق متجر التطبيقات. حتى تتمكن من النمو بشكل أسرع، إما بمفردك أو بدعم من خبرائنا. وقد ساعد فريق App Radar الدولي بالفعل في تحقيق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل لعملاء مثل iTransla...
Rannko
rannko.com
Rannko عبارة عن 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ منصة سهلة الاستخدام لإدارة السمعة تمكن المسوقين وأصحاب الأعمال من توفير الوقت من خلال الأتمتة. تشمل المنتجات ✅ إدارة المراجعة، ✅ وسائل التواصل الاجتماعي، ✅ PowerListings والمزيد. اشترك في رانكو اليوم! 😇 😇 😇 😇
Appbot
appbot.co
أدوات مراجعة وتقييمات التطبيقات لتحسين تجربة العملاء بالكامل. منصة للشركات التي تأخذ التقييمات والتقييمات على محمل الجد. يوفر Appbot مراجعة وتقييمات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الردود والتحليلات.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.
Fera
fera.ai
Fera هو تطبيق لمراجعات العملاء لـ Shopify وWix وBigCommerce وغيرها من شركات التجارة الإلكترونية. فهو يتيح لك طلب وعرض تعليقات العملاء والصور ومقاطع الفيديو بسهولة من مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك قناتك.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار...
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile عبارة عن تحليلات شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول للمطورين والمسوقين ومتخصصي ASO. ما هي المنصة ل؟ • إجراء البحوث التسويقية لسوق تطبيقات الهاتف المحمول. • اختيار وتحليل الكلمات الرئيسية (60+ دولة)؛ • البحث عن المنافسين. • تتبع موقف التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق لاستعلامات البحث. ما هي ...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Applytics
applytics.ai
Applytics هي أداة ASO شاملة مصممة لمساعدة مطوري التطبيقات والمسوقين على تحسين رؤية تطبيقاتهم وأدائها في متاجر التطبيقات. بفضل الميزات القوية مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتتبعها، وتحليل المنافسين، وتحسين قائمة متجر التطبيقات، تتيح Applytics للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتعزيز إمكانية ...
Metrikal
metrikal.io
قامت ShyftUP، وهي وكالة UA متنقلة، ببناء Metrikal للاستخدام الداخلي مع عملائها. لم تكن منتجات التحليلات الأخرى تلتقط البيانات القابلة للتنفيذ المطلوبة. كل اتصال بيانات يتم إجراؤه، وكل عرض مرئي للبيانات، وكل مؤشر أداء رئيسي يتم الإبلاغ عنه على لوحة معلومات Metrikal يؤثر على النمو. ماذا نفعل: اكتشف سر...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics هي خدمة ASO لتعزيز أداء التطبيق وزيادة التنزيلات العضوية للتطبيق. باستخدام أدوات Asolytics، يمكن لمالكي التطبيقات تعزيز رؤية التطبيق وزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.
Asodesk
asodesk.com
تقوم Asodesk بتزويد فريقك بتحسين متجر التطبيقات على مستوى عالمي، وأتمتة الرد على المراجعات، وأدوات بحث المنافسين على App Store وGoogle Play.
SpotOn
spoton.com
تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.
Mobal
mobal.io
قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
Wooflo Pro
wooflo.pro
اكتشف Wooflo Pro، وهي أداة شاملة لإدارة سمعة الأعمال تساعد الشركات المحلية على جمع المراجعات الإيجابية مع الحفاظ على خصوصية المراجعات السلبية. أرسل طلبات مراجعة غير محدودة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والواتساب.
Trustmetrics
trustmetrics.io
Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ سوف تساعدك Trustmetrics على جمع التقييمات على الطيار الآلي وعرضها على موقع الويب الخاص بك، حتى تتمكن من بناء دليل اجتماعي
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain عبارة عن منصة SaaS لإدارة السمعة عبر الإنترنت مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد إدارة المراجعة الذكية لدينا الشركات على تحقيق أعلى تصنيف في منطقتها وتحويل موقعها الإلكتروني إلى آلة لتوليد العملاء المحتملين.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus هي خدمة لمراقبة البودكاست. مراقبة المراجعات لجميع ملفات البودكاست الخاصة بك. تتبع صفوفك كل ساعة في 175 دولة. يوميا في صندوق الوارد الخاص بك.
Pluspoint
pluspoint.io
تساعد Pluspoint الشركات والامتيازات متعددة المواقع على تعزيز مُحسنات محركات البحث المحلية لجذب المزيد من حركة المرور العضوية من خلال توفير حل أتمتة لإدارة مراجعات العملاء. وبمساعدتها، يمكن للشركات جمع تعليقات العملاء من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp...
Infuse Reviews
infusereviews.com
يعد Infuse Reviews برنامجًا مبتكرًا وبأسعار معقولة لإدارة المراجعات عبر الإنترنت، ويمكنك طلب المراجعات والرد عليها وعرضها ومشاركتها، كل ذلك من لوحة التحكم سهلة الاستخدام. يمكنك أيضًا إنشاء لافتات رقمية مخصصة مع تضمين المراجعات عبر الإنترنت تلقائيًا، بالإضافة إلى الاستطلاعات بمكافأة مع محتوى يتم إنشا...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot عبارة عن منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للشركات والعلامات التجارية لمراقبة وإدارة تعليقات عملائها عبر جميع الإنترنت (البحث، والإدراج، والمواقع الاجتماعية، ومواقع المراجعة، والاستطلاعات عبر الإنترنت) وفي وضع عدم الاتصال (الاستطلاع داخل الشركة، والأكشاك، على الأجهزة اللوحي...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful عبارة عن منصة لإدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات المحلية. نحن نساعد الشركات على جمع آراء العملاء عبر الإنترنت ويتم اختيارهم من قبل المزيد من العملاء المحتملين. إنها أداة فعالة لتوليد المبيعات وزيادة الثقة والتميز عن المنافسين. توفر التقارير والتحليلات المتعمقة للمنصة بيانات قيمة تساعد الشرك...
2 Step Reviews
2stepreviews.com
ما هي المراجعات المكونة من خطوتين؟ 2 Step Reviews هي شركة تلتقط التقييمات وتساعد الشركات والمؤسسات المحلية على أن تصبح الخيار الواضح للعملاء الذين يبحثون عن منتجاتهم أو خدماتهم على Google. كيف يعمل؟
SureCritic
surecritic.com
يساعد SureCritic العملاء على سرد القصة الحقيقية لتجاربهم - مع جعل العملية أكثر شفافية للجميع.
Riivu
riivu.io
Riivu هي أداة لإدارة المراجعة مصممة لمساعدة الشركات في الحصول على تعليقات قيمة وإنشاء مراجعات عبر الإنترنت وتعزيز سمعتها من خلال مجموعة من الميزات المتنوعة. يساعد Riivu في تبسيط عملية تلقي تعليقات العملاء، مما يضمن تألق علامتك التجارية عبر الإنترنت.
Review Tool
reviewtool.com
احصل على المزيد من المراجعات لشركتك، وتتبع مراجعاتك عبر الإنترنت، واعرضها على موقع الويب الخاص بك باستخدام منصة إنشاء المراجعة وإدارتها الخاصة بأداة المراجعة. نحن برنامج إدارة المراجعة رقم 1، وأفضل بديل لبرنامج Podium وBirdeye.
ReviewRev
reviewrev.com
امنح عملائك أدوات إدارة السمعة التي يحتاجونها. تعرف على المزيد حول حلول العلامة البيضاء الخاصة بـ ReviewRev لإدارة المراجعة وأتمتة الوسائط الاجتماعية والمزيد. كن موزعًا اليوم.
Ratingful
ratingful.com
قم بتحسين سمعتك عبر الإنترنت واحصل على المزيد من تقييمات Google من فئة 5 نجوم باستخدام Ratingful. تعمل منصتنا على تبسيط عملية طلب التقييمات من العملاء، وحماية تقييماتك، وتسليط الضوء على أهم التقييمات، ومراقبة سمعتك الرقمية. يمكنك أيضًا الرد على مراجعات Google وFacebook دون مغادرة نظامنا الأساسي، ومن...
CustomerLobby
customerlobby.com
يساعد CustomerLobby الشركات القائمة على الخدمات في الحصول على التقييمات عبر الإنترنت من عملائها وإدارتها ونشرها.
Avarup
avarup.com
Avarup عبارة عن منصة متطورة لإدارة المراجعات عبر الإنترنت تمكن الشركات من التحكم في سمعتها عبر الإنترنت. باستخدام Avarup، يمكن للشركات جمع مراجعات العملاء وإدارتها والرد عليها بسهولة عبر منصات مختلفة من لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام. توفر المنصة أدوات لطلبات المراجعة عبر البريد الإلكتروني والرسا...
ReviewBot
reviewbot.io
يساعدك تتبع المراجعة في الوقت الفعلي من ReviewBot على متابعة ما يقوله عملاؤك حتى لا يفوتك أي شيء. احصل بسهولة على التقييمات في Slack أو Zendesk أو البريد الإلكتروني أو في أي مكان يعمل فيه فريقك.
Ratesight
ratesight.com
Ratesight عبارة عن منصة لإدارة التقييمات عبر الإنترنت يمكن للشركات استخدامها لجمع التقييمات وتتبعها. ما أهمية المراجعة عبر الإنترنت وإدارة السمعة؟ ألقِ نظرة على هذه الإحصائيات: المستهلكون على استعداد لإنفاق 31% أكثر على الشركات التي حصلت على تقييمات رائعة. يقول 84% من المستهلكين أنهم يثقون بالمراجعا...
Rallio
rallio.com
بفضل إمكانات المشاركة والجدولة المدمجة في وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الإعلانات والتحليلات وإدارة السمعة والمزيد، تعد Rallio طريقة أكثر ذكاءً وبساطة للعلامات التجارية لتحقيق أقصى قدر من جهود التسويق الاجتماعي. توفر تقنية Rallio نظامًا بيئيًا متكاملاً لوسائل التواصل الاجتماعي يسمح للمصنعين والعلام...