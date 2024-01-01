Anja

Anja

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الموقع الإلكتروني: anjahealth.com

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إعادة تصور بنوك دم الحبل السري. مساعدة الأمهات الحوامل على الحفاظ على المصدر الأكثر خصوصية للخلايا الجذعية - من الحبل السري والمشيمة - لفتح علاجات للأمراض في المستقبل. تقديم الخدمات المصرفية لدم الحبل السري، والخدمات المصرفية لأنسجة الحبل السري، والخدمات المصرفية للخلايا الجذعية المشيمية.

الموقع الإلكتروني: anjahealth.com

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