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بدائل - Amplitude

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

تمكينك من جذب عملاء محتملين وبيع منتجاتك وإيصال رسالتك إلى العالم! أنت على بعد قمع واحد فقط!

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

اتصل بالإنترنت وحقق النمو باستخدام Leadpages الاختيار الأمثل للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أنشئ مواقع ويب خالية من التعليمات البرمجية بسهولة، وصفحات مقصودة عالية التحويل، ونوافذ منبثقة، وأشرطة تنبيه، وما بعدها.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...

PostHog

PostHog

posthog.com

حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

Convert.com

Convert.com

convert.com

برنامج اختبار A/B Convert.com - الحل الأفضل للوكالات وشركات التجارة الإلكترونية التي تركز على تحسين معدل التحويل باستخدام برنامج اختبار A/B أو برنامج الاختبار متعدد المتغيرات أو برنامج الاختبار المقسم.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

تعرف على كيفية قيام فرق المنتجات ذات التفكير المستقبلي بتعزيز النمو القائم على البيانات من خلال نظام اختبار A/B المحمول وإدارة الإصدار الخاص بـ Apptimize.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

مجموعة أدوات التحليلات عبارة عن برنامج لتحليلات الويب تم تصميمه لأتمتة إعداد مهام Google Analytics اليومية وتدقيقها وصيانتها وتحليلها لتحليل الحملات التسويقية عبر الإنترنت وتحسينها.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

ميزة العلم وخدمة التكوين عن بعد. أطلق الميزات بثقة؛ إدارة علامات الميزات عبر تطبيقات الويب والجوال والخادم. استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستضافة لدينا، أو انشرها على السحابة الخاصة بك، أو قم بتشغيلها محليًا.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.

Statsig

Statsig

statsig.com

من اختبارات A/B البسيطة إلى التجارب المتقدمة، تستخدم الشركات سريعة النمو Statsig لتسريع نموها.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect هو حل اختبار أ/ب وتحسينه حيث يمكنك اختبار أ/ب لأفكارك واكتشاف الرؤى وتخصيص رحلة العميل بأكملها.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

تتبع وتحسين عملك عبر الإنترنت مع Splitbee. التحليلات، ومسارات التحويل، والأتمتة، واختبار أ/ب والمزيد.

VWO

VWO

vwo.com

VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku عبارة عن مجموعة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء تجربة مستخدم عالية الأداء من خلال تسجيل الزائرين والخريطة الحرارية وأداة التعليقات واختبار A/B وما إلى ذلك.

Personyze

Personyze

personyze.com

Personyze is a comprehensive personalization toolkit that provides everything you need to create engaging experiences on your website and across channels, using a powerful combination of behavioral targeting, AI-based recommendations, and personalized email broadcasting. Personyze works on any websi...

ABlyft

ABlyft

ablyft.com

ABlyft is an A/B-Testing Platform made for Developers. The functions are especially designed for experienced users and agencies – rocket fast and ultra flexible. If you’re used to A/B testing in JavaScript and CSS, this is your tool! Anyone who has already dealt with web experiments knows that most ...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine is a complete marketing and analytics platform. We help you to truly understand your users and take actions by personalizing content and run A/B-tests. It's free to get started and ready to go in a few minutes.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely is a conversion marketing toolkit used to make the most of every website visitor by collecting their contact info, increasing average order value and boosting sales with targeted popups. It makes it simple to create the high-converting popup with its easy to use builder which gives you t...

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk is a conversion optimization toolset created for busy marketers. It offers quick, easy-to-use solutions that can help you boost sales in three ways: 1. Smart Ecommerce Popups help you build your lists faster, decrease cart abandonment and grow your ecommerce sales like never before. 2. Webs...

Webtrends Optimize

Webtrends Optimize

webtrends-optimize.com

We help businesses increase their online conversions, allowing experimentation without restrictions. With our simple approach and market-leading technology, we enhance digital experiences with an absolute focus on the customer at all times. Our technology was created in 2000, the first testing and t...

Kameleoon

Kameleoon

kameleoon.com

Kameleoon enables brands to enhance their products and digital interactions, providing a unique optimization solution that combines Web Experimentation, Feature Experimentation, and AI-Driven Personalization features within a single, cohesive platform, catering to the experimentation needs of all te...

CustomFit.ai

CustomFit.ai

customfit.ai

CustomFit.ai هو نظام اختبار A/B سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية ومنصة تخصيص مواقع الويب المصممة للمسوقين، وهي سريعة للغاية وخالية من الوميض وصديقة لتحسين محركات البحث وآمنة

Figpii

Figpii

figpii.com

المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.

AdOptics

AdOptics

adoptics.com

توفر AdOptics خدمة تحسين التحويل التي تعمل على مستوى الإعلان. المكون الرئيسي للخدمة هو اختبار A/B التلقائي لبرنامج إعلانات Google.

Adalysis

Adalysis

adalysis.com

Adalys هي أداة متميزة لمحترفي الدفع لكل نقرة (PPC) تساعدك على توفير الوقت وتحسين الحسابات الكبيرة دون بذل أي جهد! نحن نراقب حساباتك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ونزودك بالبيانات المهمة حتى لا تفوتك أي فرص أبدًا ويمكنك الرد فورًا على أي مشكلات قبل أن تتطور أكثر. قم بزيادة إنتاجيتك إلى الحد الأق...

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

تم تصميم برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني Kasplo لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع. استمتع بتجربة قوية للاحتفاظ بالعملاء ودورة الحياة والتحويلات.

Taplytics

Taplytics

taplytics.com

تختار فرق التطوير الحديثة Taplytics لزيادة عائد الاستثمار على الميزات التي تصدرها. نحن نقدم حلول اختبار AB عبر الأنظمة الأساسية وميزة Flag Flag التي تعمل على تعزيز التجارب ضمن التطبيقات ومواقع الويب الرائدة اليوم. تعمل شركة Taplytics على دعم التحول الرقمي للمؤسسات. نحن نعمل مع علامات تجارية مثل Look...

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم ا...

Convertful

Convertful

convertful.com

Convertful هو برنامج التقاط العملاء المحتملين الأعلى تقييمًا لتحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مبيعات بريد إلكتروني جديدة.

Monetate

Monetate

monetate.com

تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...

Nosto

Nosto

nosto.com

تُمكّن Nosto العلامات التجارية عبر الإنترنت من تقديم تجارب أصلية وذات صلة وشخصية في كل نقطة اتصال وعبر كل جهاز. وباعتبارها منصة تجربة تجارية (CXP) مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لسهولة الاستخدام، تعمل Nosto على تمكين العلامات التجارية من إنشاء تجارب رقمية جذابة وإطلاقها وتحسينها دون الحاجة إلى موار...

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

أداة السحب والإفلات تعمل على زيادة التحويلات. قم بإنشاء تدفق لبناء النماذج والاختبارات والاستطلاعات وعمليات سير الإعداد وتحسينها، والمزيد.

Eppo

Eppo

geteppo.com

تجري شركة Eppo اختبارات A/B موثوقة ومعتمدة على مستودعات البيانات. دقة إحصائية عالمية المستوى، وإدارة الميزات، وتقارير التجارب - كل ذلك في أداة واحدة.

Yieldify

Yieldify

yieldify.com

احصل على المزيد من الإيرادات من جمهورك في الموقع. Yieldify عبارة عن منصة تخصيص في الموقع للعلامات التجارية العالمية. قم بإشراك العملاء بمحتوى مخصص في الموقع بدءًا من التصفح وحتى الخروج - وحقق أداءً أفضل.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...

Landingi

Landingi

landingi.com

منصة الصفحة المقصودة بدون كود للمسوقين الرقميين المعتمدين على البيانات. يتيح لك Landingi تصميم أصول التسويق الرقمي ونشرها وتحسينها من خلال تتبع التحويل الجزئي للحصول على معدلات تحويل أفضل.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

قم ببناء مسار تحويل أفضل مع تجارب مخصصة لكل زائر

Intellimize

Intellimize

intellimize.com

قم بإجراء التخصيص 1:1 في كل نقطة اتصال. اجعل كل دولار تسويقي مهمًا من خلال تحسين موقع الويب الديناميكي.

Justuno

Justuno

justuno.com

قم بإنشاء تجارب موقع ويب مخصصة يمكن تحويلها. قم بتحويل المزيد من حركة مرور موقع الويب إلى عملاء من خلال المراسلة 1:1 في الموقع في كل نقطة اتصال. أسرع طريقة لزيادة المبيعات وخفض التكاليف وتحقيق أهدافك.

GrowthBook

GrowthBook

growthbook.io

تقديم برامج مؤثرة. منصة مفتوحة المصدر لعمليات نشر خالية من التوتر، وتأثير مُقاس، وقرارات أكثر ذكاءً.

Proof Experiences

Proof Experiences

useproof.com

ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يبني ثقة الزائر، ويخلق حالة من الإلحاح، ويزيد التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.

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