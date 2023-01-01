يربط Ambient Weather أصحاب المحطات والمتنبئين والمتحمسين بالمجتمع الأسرع نموًا عبر الإنترنت للحصول على رؤى الطقس المحلية للغاية. يعتقد Ambient Weather أن الطقس أمر شخصي. لذلك، قمنا بإعادة تصميم تطبيقنا ليكون متوافقًا مع الهاتف المحمول حتى تتمكن من استخدامه في أي مكان. تعمل الواجهة النظيفة والمبسطة على تسهيل عرض الظروف الحالية والتنبؤات اليومية والأسبوعية القادمة. يؤدي توصيل محطة الطقس الشخصية Ambient الخاصة بك إلى منصتنا عبر الإنترنت إلى فتح عدد من الميزات الاجتماعية الفريدة: تفاعل مع مجتمع الطقس الكبير والمتنامي من خلال عرض خلاصاتهم والتعليق والإعجاب بالمشاركات ومشاركة المربعات من لوحة المعلومات الخاصة بك مع الشبكات الاجتماعية الأخرى. قم بتخصيص المربعات الموجودة على لوحة القيادة الخاصة بك للتركيز على القياسات الأكثر أهمية. قم بضبط التنبيهات عند تغير الظروف أو لتحذيرك من الأحداث القادمة. قم بإنشاء ونشر توقعاتك الخاصة للمجتمع عبر الإنترنت. قم بإنشاء منشوراتك الخاصة لتسليط الضوء على أحداث الطقس أو مشاركة صور الطقس أو غيرها من المعلومات التي قمت بجمعها. لا تتبع الطقس. اجعل الطقس يتبعك.

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