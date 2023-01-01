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AltSchool

AltSchool

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الموقع الإلكتروني: thealtschool.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AltSchool على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعلم المهارات التقنية المرغوبة للغاية دون أي متاعب. احصل على دبلوم في المهارات التقنية المرغوبة للغاية.

الموقع الإلكتروني: thealtschool.com

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