بدائل - Alteryx
MATLAB Online
mathworks.com
يوفر MATLAB Online إمكانية الوصول إلى MATLAB من أي متصفح ويب قياسي أينما كان لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يوفر MATLAB Online التخزين السحابي والمزامنة والتعاون من خلال المشاركة والنشر عبر الإنترنت، مما يجعله مثاليًا للتدريس والتعلم والوصول الخفيف.
Tableau
tableau.com
Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:
Looker
looker.com
Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Scribble Maps
scribblemaps.com
إنشاء الخرائط وتحليلها ومشاركتها بسهولة. شاركها مع الأصدقاء وقم بتضمين الخرائط على مواقع الويب وإنشاء صور أو ملفات pdf.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على ال...
Domo
domo.com
Domo, Inc. هي شركة برمجيات سحابية مقرها في أمريكان فورك، يوتا، الولايات المتحدة. وهي متخصصة في أدوات ذكاء الأعمال وتصور البيانات.
Sisense
sisense.com
برنامج ذكاء الأعمال من Sisense، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال للبيانات المعقدة - يمكنك إعداد البيانات المتنامية من مصادر متعددة وتحليلها واستكشافها بسهولة.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Mapbox
mapbox.com
الخرائط والموقع للمطورين. بيانات الموقع الدقيقة وأدوات المطور القوية لتغيير الطريقة التي نتنقل بها حول العالم.
Mode Analytics
mode.com
Mode عبارة عن منصة بيانات تعاونية تجمع بين SQL وR وPython والتحليلات المرئية في مكان واحد. الاتصال والتحليل والمشاركة بشكل أسرع.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Formula Bot
formulabot.com
أحدث ثورة في سير عمل البيانات وجداول البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بتحويل تعليماتك النصية إلى صيغ والمزيد مجانًا في ثوانٍ.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
InsightBase
insightbase.ai
الدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. اطرح الأسئلة باللغة الطبيعية واحصل على الإجابات في ثوانٍ. لا مزيد من استعلامات SQL، ولا مزيد من علوم البيانات.
Placer.ai
placer.ai
اتخذ قرارات عقارية أكثر ذكاءً وأبرم المزيد من الصفقات باستخدام معلومات موقع Placer.ai ورؤى حركة المرور على الأقدام.
ImgCreator
imgcreator.ai
يمكن لـ ImgCreator إنشاء أي صورة ببساطة من إدخال النص الخاص بك! تتراوح من صور منشورات المدونة الفريدة والواقعية إلى الرسوم التوضيحية الخيالية أو الرسوم المتحركة. تحدي خيالك واستمتع الآن!
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio عبارة عن منصة لوحة معلومات عبر الإنترنت لإنشاء لوحات معلومات أعمال قوية في الوقت الفعلي لفريقك أو لعملائك.
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
Healthcheck.io
healthchecks.io
مراقبة وظائف كرون بسيطة وفعالة. نقوم بإعلامك عندما لا تعمل النسخ الاحتياطية الليلية والتقارير الأسبوعية ووظائف cron والمهام المجدولة في الوقت المحدد.
GoodData
gooddata.com
GoodData عبارة عن نظام أساسي لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يوفر تحليلات سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام. تم تصميمه ليناسب جميع مستخدمي أعمالك.
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! و...
Radar
radar.com
البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.
Chartio
chartio.com
يمكّن حل ذكاء الأعمال والتحليلات القائم على السحابة من Chartio الجميع من تحليل بياناتهم من تطبيقات الأعمال الخاصة بهم.