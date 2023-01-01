بدائل - AlphaSense
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Data.ai
data.ai
توفر data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie، نظامًا أساسيًا وأدوات سهلة الاستخدام لبيانات تحليلات التطبيقات. قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عمل تطبيقك بكفاءة أكبر معنا.
Crayon
crayon.co
تساعدك مجموعة أدوات برامج الذكاء التنافسي المقدمة من Crayon على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة.
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة ذكاء تنافسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات وفرق CI على جمع وتنظيم وتقديم رؤى منافسة قابلة للتنفيذ لتمكين المبيعات من كسب المزيد من الأعمال. يمكّن Klue فرق مبيعات المؤسسات من كسب المزيد من الأعمال من خلال توفير رؤى ديناميكية حول المنافسين. تجمع المنصة بشكل فر...