اسمح لعملائك بالدفع بالسرعة التي تناسبهم: بالتقسيط أو لاحقًا. قم بتحسين تجربة الدفع الخاصة بهم وزيادة حجم مبيعاتك بنسبة 20٪.

الموقع الإلكتروني: almapay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.