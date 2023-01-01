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Allbirds

Allbirds

allbirds.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Allbirds: الأحذية والأحذية المسطحة والملابس الأكثر راحة في العالم والمصنوعة من مواد طبيعية مثل صوف ميرينو والأوكالبتوس. شحن وإرجاع مجاني. ابتكرت شركة Allbirds أحذية ميرينو والأحذية الرياضية الأكثر راحة من مواد صديقة للبيئة.

الموقع الإلكتروني: allbirds.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Allbirds. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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