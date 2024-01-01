Alai
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الموقع الإلكتروني: getalai.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Alai helps tech professionals create high quality presentations faster using AI. For example, a product manager can enter their proposal in plaintext and get polished slide options without spending hours on design.
الموقع الإلكتروني: getalai.com
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