PresentationGPT

PresentationGPT

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الموقع الإلكتروني: presentationgpt.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PresentationGPT هو منشئ عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء عروض تقديمية عالية الجودة في ثوانٍ. ويستخدم GPT-4، وهي نماذج توليد اللغات الأكثر تقدمًا المتوفرة لدعم خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وإنشاء عروض تقديمية رائعة. تم تصميم الأداة للعمل بسلاسة مع PowerPoint وGoogle Slides، مما يسمح للمستخدمين بتنزيل عروضهم التقديمية وتعديلها بسهولة. يتميز PresentationGPT بمجموعة متنوعة من السمات وقوالب التصميم التي يمكن استخدامها لإنتاج عروض تقديمية جذابة ومفصلة تترك انطباعًا دائمًا على الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة خطة مجانية تتضمن عروضًا تقديمية غير محدودة، وقوالب التصميم الأساسية، وتنسيقات ملفات عالية الجودة وقابلة للتحرير لـ PowerPoint وGoogle Slides، من بين ميزات أخرى. هناك أيضًا خطة الدفع لكل تنزيل بسعر 4.99 دولارًا، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى ميزات مماثلة مقابل رسوم لمرة واحدة لكل تنزيل. يتميز PresentationGPT بهيكل تسعير بسيط وشفاف، دون الحاجة إلى رسوم أو اشتراكات أو تسجيلات مخفية. يمكن للمستخدمين الوصول إلى عروضهم التقديمية مجانًا، ولا يدفعون إلا عند تنزيلها. وقد أشاد مستخدموها بالأداة لبساطتها وشفافيتها وقدرتها على إنتاج عروض تقديمية عالية الجودة وقابلة للتخصيص في وقت قصير. PresentationGPT هي أداة مثالية لأي شخص يبحث عن طريقة فعالة لتطوير عروض تقديمية مذهلة دون قضاء ساعات في التصميم والتنسيق.

الموقع الإلكتروني: presentationgpt.com

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