Airframes هي خدمة تجميع متعلقة بالطائرات تتلقى بيانات ACARS وVDL وHFDL وSATCOM من متطوعين حول العالم.

الموقع الإلكتروني: app.airframes.io

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