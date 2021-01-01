بدائل - Aimtell

Notificare

notificare.com

Notificare هي منصة رائدة وقوية لمشاركة العملاء تساعد العلامات التجارية على (إعادة) إشراك جمهورها، وتسليط الضوء على سلوك العملاء، وزيادة التحويلات. أداة واحدة، مع قنوات App Push، وWeb Push، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، ومحفظة الهاتف المحمول، لتوصيل الرسائل والتفاعلات الأكثر جاذبية. تأ...