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الموقع الإلكتروني: agora.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Agora على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة المشاركة في الوقت الفعلي لإقامة اتصالات إنسانية هادفة. يتفاعل الأشخاص لفترة أطول عندما يرون ويسمعون ويتفاعلون مع بعضهم البعض. باستخدام Agora، يمكنك تضمين صوت وفيديو حيوي في أي تطبيق، وعلى أي جهاز، وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: agora.io

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