قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

منصة المشاركة في الوقت الفعلي لإقامة اتصالات إنسانية هادفة. يتفاعل الأشخاص لفترة أطول عندما يرون ويسمعون ويتفاعلون مع بعضهم البعض. باستخدام Agora، يمكنك تضمين صوت وفيديو حيوي في أي تطبيق، وعلى أي جهاز، وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: agora.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Agora. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.