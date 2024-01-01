بدائل - Aframark

Namogoo

namogoo.com

Namogoo هي أول منصة لاستمرارية الرحلة الرقمية في العالم، حيث تمكن أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية رائدة من تقديم رحلات لا يمكن إيقافها لعملائها. تعمل منصة Namogoo على تشكيل رحلة العميل لتناسب كل متسوق من خلال إزالة الحواجز والترددات من رحلة العميل في الوقت الفعلي وتقديم ما هو مطلوب لإبقاء رحلة العم...