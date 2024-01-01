بدائل - ADP
Kwork
kwork.com
Kwork هو سوق عالمي مستقل يقدم خدمات بأسعار ثابتة تبدأ من 10 دولارات. بدءًا من تطوير وتصميم الويب وحتى إنشاء الموسيقى وSMM وتحسين محركات البحث وتحرير الفيديو والمزيد - هناك خدمة تلبي جميع الاحتياجات!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Empower
empower.com
نحن هنا لمساعدتك في تحقيق جميع أهدافك المالية - بدءًا من رفاهيتك المالية الآن وحتى عيش فترة التقاعد التي تتخيلها في المستقبل.
Central Test
centraltest.com
حلول تقييم المواهب التنبؤية: اختبار نفسي لاتخاذ أفضل القرارات في مجال التوظيف وتنمية المواهب، مقابلة فيديو، ردود فعل 360 درجة.
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة بين أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire هي أداة توظيف سحابية بسيطة وقوية تجعل النشر على لوحات الوظائف وإدارة المرشحين أمرًا سهلاً. أنشئ منشورات وظائف جديدة بسهولة وانشرها على لوحات الوظائف المهمة. قم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة السير الذاتية وتنزيل الملفات المقدمة وإرفاق التعليقات والتقييمات والكلمات الرئيسية ...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR هي منصة توظيف عالمية رائدة تسهل على الشركات توظيف الفرق على المستوى الدولي. تعتني ChaadHR بكشوف المرتبات الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في عشرات البلدان. تمنحك حماية الملكية الفكرية الصارمة وضمان الأمان الرائد في الصناعة راحة البال في جميع أنحاء العالم. نحن نفرض رسومًا ثا...
Allevity
allevity.com
تمنح Allevity عملائها الحرية في العودة إلى فعل ما يحبونه. لأكثر من 45 عامًا، فقد وفروا راحة البال من خلال مجموعة شاملة من حلول أصحاب العمل. يثق العملاء في Allevity للتعامل بخبرة مع مواردهم البشرية وكشوف المرتبات والتوظيف والتوظيف. مهمة Allevity هي أن تكون أفضل قرار تجاري لك. الموارد البشرية تساعدك ش...
PayEntry
payentry.com
تقدم Payentry التكنولوجيا التي تجعل خدمات كشوف المرتبات بسيطة - محرك معالجة قوي، وسير العمل الأكثر سهولة وتجربة المستخدم. أحدث إصدار لدينا، NextGen، يجعل منصة برنامج Payentry لكشوف المرتبات عبر الإنترنت أسرع وأكثر تكاملاً وأسهل في الاستخدام. شاهد الفرق بين منصة كشوف المرتبات التي تم إنشاؤها مع عملائ...
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics ليس مجرد تقييم شامل؛ إنها لغة مشتركة تمكن الأفراد من فهم أنفسهم بشكل أفضل وأولئك الذين يعملون ويتفاعلون معهم. ومن خلال التعرف على وجهات النظر المختلفة التي يطرحها كل شخص على الطاولة، يتم تقليل نقاط الاحتكاك وتسريع الإنتاجية. تفتح منهجيتنا الباب أمام فهم أكبر وتمكن منصة Simpli5 الخاصة بنا ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp هي منصة مشاركة الموظفين التي تعمل لصالح عملك بشكل أكثر صعوبة وذكاءً من أي شيء آخر في السوق. إنه تطبيق جوال يسهله مدربون محترفون في مجال تجربة الموظفين (EX) لإلهام موظفيك وتحفيزهم ليكونوا في أفضل حالاتهم، وأكثر سعادة في العمل. RehvUp هي شبكة خاصة تم تصميمها للتواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid هي منصة الثقة الرقمية الرائدة في الهند، حيث أكملت أكثر من 100 مليون عملية تحقق وفحوصات خلفية عبر أكثر من 3000 عميل سعيد. تقدم OnGrid أكثر من 100 عملية فحص، بما في ذلك بطاقة الهوية والعنوان والتعليم والتوظيف وسجل المحكمة وتحققات الشرطة، بالإضافة إلى مرجع مهني وائتمان وقاعدة بيانات عالمية وفحوص...
Nexeo HR
nexeohr.com
تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة
Enablo
enablo.com
تعمل Enablo مع شركات واسعة النطاق لتقديم تجارب العمل المثالية وتعزيز الاتصال والتواصل والتعاون والإنتاجية للجميع وفي أي مكان. لديهم شراكات حصرية مع Workplace من Meta وAsana وGoogle Workspace، ويعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لإطلاق الأدوات وتضمينها، ثم قياس نجاحهم المستمر ودفعه. ساعدت Enablo مئات ال...
Aadmi
aadmi.com
توفر Aadmi Consulting دعمًا كاملاً للموارد البشرية طوال دورة الحياة لجميع احتياجات رأس المال البشري لشركتك.
G&A Partners
gnapartners.com
من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموار...
Aflac
aflac.com
مع Aflac، سواء كنت شركة كبيرة أو صغيرة، يمكنك تزويد موظفيك بنوع المزايا التي يتوقعونها من شركة أكبر، مما يساعد عملك على التميز بين الآخرين.
Insperity
insperity.com
توفر Insperity حلول الموارد البشرية والأعمال التي تساعد أفضل الشركات الأمريكية على الازدهار منذ عام 1986.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ هو نظام تسعير لاستحقاقات الموظفين يساعد الوسطاء على تسعير استحقاقات الموظفين لأصحاب العمل.
MMChr
mmchr.com
شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.
LunaProxy
lunaproxy.com
يعد LunaProxy واحدًا من أفضل وأرخص مقدمي خدمات الوكيل السكني مع أكثر من 200 مليون وكيل سكني وثابت ليمنحك ميزة في حالة استخدام الوكيل الخاص بك!
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits عبارة عن منصة لمزايا الشركات والفرص الجديدة. نحن نساعد على تحسين كفاءة عملك وإشراك موظفيك.
FrankCrum
frankcrum.com
تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تتبع مزود الخدمة لصناعة صندوق التقاعد الأعضاء الذين لا يمكن تعقبهم: كابوس المسؤول الرئيسي للصندوق لدينا هدف مشترك، دع TraceGenie يساعد صندوقك. رسومنا مرتبطة بالسوق، ومع استخدام منصة TraceGenie، نضمن لك التحكم الشامل والمساءلة، وأوقات التسليم السريعة، والحد الأدنى من مخاطر الاحتيال، وراحة البال مع ال...
Bennie
bennie.com
تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات...
UMR
member.umr.com
UMR هو مسؤول طرف ثالث (TPA)، يتم تعيينه من قبل صاحب العمل الخاص بك، للمساعدة في ضمان دفع مطالباتك بشكل صحيح بحيث يمكن إبقاء تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك عند الحد الأدنى ويمكنك التركيز على الرفاهية.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub هي بوابة المزايا الأولى عبر الإنترنت وسوق الخصم للموظفين في السوق في الولايات المتحدة.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
حول Inspira Financial توفر Inspira Financial حلولاً للصحة والثروة والتقاعد والمزايا التي تعزز وتبسط رحلة الصحة والثروة. مع وجود أكثر من 7 ملايين عميل يحتفظون بأكثر من 62 مليار دولار من الأصول الخاضعة للحفظ، تعمل Inspira مع الآلاف من أصحاب العمل، والجهات الراعية للخطط، وأمناء السجلات، وTPAs، والشركاء...
Lumity Benefits
lumity.com
يجمع حل المزايا الحديثة من Lumity بين الخدمة والخبرة المخصصة ورؤى البيانات القوية والتكنولوجيا لتخفيف آلام إدارة واختيار الخطط والمزايا الصحية لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.