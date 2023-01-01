بدائل - Adobe Acrobat Sign
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وتسمح للمؤسسات بإدارة الاتفاقيات الإلكترونية. كجزء من سحابة اتفاقية DocuSign، يقدم DocuSign التوقيع الإلكتروني، وهو وسيلة للتوقيع إلكترونيًا على أجهزة مختلفة. تدعي DocuSign أن لديها أكثر من 475000 عميل ومئات الملايين من المستخ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
DocHub
dochub.com
قم بتوقيع مستندات PDF عبر الإنترنت، واطلب التوقيعات الإلكترونية، وأرسل قوالب PDF قابلة لإعادة الاستخدام. إنه محرر PDF في متصفحك ويتكامل مع Google وGmail. قم بالتسجيل على الفور ومجانا.
Zoho Sign
zoho.com
قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخار...
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Dropbox Sign
hellosign.com
يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم Dropbox Sign) أسهل طريقة لإرسال واستقبال وإدارة التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا. جربها مجانا!
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts عبارة عن منصة CLM غنية بالميزات تتيح لك تبسيط عمليات العقود وتحقيق الامتثال على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
قم بتمكين مؤسستك من رقمنة سير العمل وأتمتته باستخدام أدوات الإنتاجية القوية في مكان العمل. اكتشف حلول أتمتة سير العمل لدينا اليوم.
WiseStamp
wisestamp.com
قم بإنشاء توقيعات بريد إلكتروني مخصصة وجميلة باستخدام منشئ التوقيع الحائز على جوائز. يمكنك إنشاء توقيع بريدك الإلكتروني وتعديله بسهولة - فهو مجاني
Proposify
proposify.com
برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler هو البرنامج الإضافي لبرنامج البريد الإلكتروني لـ Apple Mail وGmail وOutlook والذي يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك واحترافيتك.
Signaturely
signaturely.com
قم بتحميل مستند الآن وقم بتسجيله بشكل قانوني خلال دقائق. Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني يجعل التوقيعات بسيطة للغاية.
signNow
signnow.com
التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.
Practice Ignition
practiceignition.com
أرسل المقترحات والعقود والمدفوعات كلها في مستند واحد - إنها طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة ارتباطات العملاء. ممارسة الإشعال يجعلها فائقة الجودة
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتجها الرائد في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات عائد الاستثمار ويقيس جهود الاستد...
Ironclad
ironcladapp.com
يعد برنامج إدارة العقود الخاص بشركة Ironclad هو الحل الوحيد الذي يتيح للشركات تصميم ونشر أي نوع أو عقد معقد بنفسها، في دقائق معدودة.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...
Eversign
eversign.com
التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت.
DottedSign
dottedsign.com
قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!
Foxit eSign
foxit.com
يتم استخدام Foxit من قبل أكثر من 650 مليون مستخدم وتم بيعه لأكثر من 425000 عميل، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات العالمية، الموجودة في أكثر من 200 دولة حول العالم. Foxit eSign هي خدمة توقيع إلكتروني ملزمة قانونًا لإعداد وجمع المستندات الموقعة المهمة. فهو يوفر حلاً كاملاً للتوقيع الإل...
Skribble
skribble.com
قم بالتوقيع إلكترونيًا باستخدام Skribble. صالحة قانونيًا في جميع أنحاء العالم، ويتم استضافتها بشكل آمن في سويسرا.
eSignly
esignly.com
Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.
SignRequest
signrequest.com
قم بالتوقيع بنفسك أو قم بتوقيع المستندات. سهلة وآمنة وملزمة قانونا ومجانية.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
قم بإنشاء وإدارة توقيعات البريد الإلكتروني باستخدام منشئ توقيع البريد الإلكتروني الخاص بـ NEWOLDSTAMP. قم بتخصيص قوالب توقيع البريد الإلكتروني وفقًا لعلامتك التجارية.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...
Exclaimer
exclaimer.com
إنشاء وإدارة توقيعات البريد الإلكتروني المهنية. مجموعتنا من حلول إدارة توقيع البريد الإلكتروني تجعل تصميم توقيعات البريد الإلكتروني لمؤسستك والتحكم فيها أمرًا سهلاً.
Concord
concordnow.com
يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة ا...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هي المنصة الرائدة لإدارة دورة حياة البائعين والعقود (VCLM) للشركات من جميع الأحجام. قم باستعادة الرؤية والتحكم وحماية الامتثال وإدارة مخاطر الطرف الثالث في حل واحد.
Legislate
legislate.ai
Legislate هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست في أكسفورد والتي تسهل على غير المحامين إنشاء العقود المعتمدة من قبل المحامي وإدارتها والبحث فيها بأمان دون أي ميزانية قانونية. تم بناء برنامج إدارة العقود الخاص بـ Legislate على تقنية الرسم البياني المعرفي الحاصلة على براءة اختراع والتي تجعل بيانات العقد قاب...
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم لجعل سير العمل أسرع. إنه سهل الاستخدام وآمن وموثوق به عبر منصات مختلفة.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بواسطة blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc ...
Signmee
signmee.com
نماذج الاتفاقية عبر الإنترنت لتسجيل الخروج بشكل أسرع منشئ النماذج عبر الإنترنت، ومرسل البريد، والتوقيع الإلكتروني مع صندوق بريد للجميع
SignFree
signfree.io
يعد SignFree هو الحل الأمثل للتوقيع الإلكتروني، وهو مصمم لتوقيع المستندات بسرعة وأمان. باستخدام SignFree، يمكنك توقيع عدد غير محدود من المستندات في أقل من 30 ثانية، وكل ذلك مجانًا. قل وداعًا للنفايات الورقية واعتمد طريقة أسرع وأكثر مراعاة للبيئة لإدارة اتفاقياتك. انضم إلينا في تبسيط التوقيعات والمسا...
Signable
signable.co.uk
يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!
DocVerify
docverify.com
تعمل DocVerify على تطوير التوقيعات والتوثيق في العصر الرقمي من خلال حل قوي للتوقيع الإلكتروني والتوثيق عبر الإنترنت (RON) عن بعد. يمكنك الآن التوقيع على المستندات الملزمة قانونًا وإدارتها وتخزينها بشكل آمن في بيئة موثوقة عبر الإنترنت. لا تتطلب أداة التوثيق الإلكتروني المعتمدة والمعتمدة من DocVerify ...
Signority
signority.com
Signority عبارة عن أدوات لإدارة التوقيع الإلكتروني وأتمتة سير عمل المستندات والتي تحل محل عملية الطباعة والتوقيع والمسح الضوئي. تأسست شركة Signority في عام 2010 وهي متوافقة مع قانون HIPAA وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير التوقيع الإلكتروني في قطاعات الرعاية الصحية والتوظيف والمنظمات غير الربحي...
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...
Secured Signing
securedsigning.com
التوقيع الآمن هو توقيع رقمي وبرنامج كاتب عدل عبر الإنترنت يساعد الشركات على توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة - على مستوى العالم. تأسست عام 2010 ومقرها الرئيسي في أوكلاند، نيوزيلندا، ونحن نقدم عددًا من ...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign هو تطبيق حديث للتوقيع الإلكتروني يجعل إرسال المستندات للتوقيعات الملزمة قانونًا سريعًا وبسيطًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج التوقيعات الرقمية في تطبيقاتهم الخاصة، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لهم. بدعم من 20 عامًا من خبرة...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
يمكنك توفير الوقت والمال والطاقة باستخدام برنامج إدارة العقود الأسهل والأقل تكلفة في السوق.
Contractify
contractify.io
برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.
provakil
provakil.com
نحن نمكن الشركات من رؤية أكبر لعملياتها القانونية ونزودها بالمعلومات الهامة اللازمة لاتخاذ القرار والتنفيذ. تستخدم الشركات Provakil لإدارة العمليات عبر حل النزاعات، وحل النزاعات قبل وبعدها، وإدارة العقود، واسترداد الائتمان والتحصيل - القانوني، وحماية الملكية الفكرية وإنفاذها. عبر مجموعة المنتجات هذه...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...
DocuX
docux.ai
ضع المستندات والعقود الخاصة بك على الطيار الآلي. DocuX هو النظام الأساسي الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكّنك من إدارة دورة الحياة الكاملة لمستنداتك وعقودك - بدءًا من الإنشاء والتعاون وحتى التوقيع الإلكتروني والأرشفة طويلة المدى. يمكنك إنجاز العمل في دقائق بدلاً من ساعات باستخدام مساحة ال...
Summize
summize.com
Summize هي شركة رائدة في مجال التعاقد الرقمي الحقيقي من خلال حل CLM الذي يضع تجربة المستخدم في المقام الأول. يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا عن عمد من خلال دمج مهام سير العمل مباشرةً في التقنيات الحالية التي تعرفها أنت (وشركتك) وتستخدمها يوميًا، بما في ذلك Teams وSlack وWord. يمكّن هذا النهج الفريد من اعت...
Lexion
lexion.ai
Lexion عبارة عن منصة قوية لإدارة العقود تساعد كل فريق على إنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع من خلال تبسيط عملية التعاقد ومركزيتها في نظام يعمل بالطريقة التي تعمل بها. قم بإدارة جميع عمليات إبرام الصفقات الشاملة الخاصة بك من لوحة تحكم مركزية واحدة، مع مدخل بسيط يعتمد على البريد الإلكتروني وسير عمل يم...
airSlate
airslate.com
تقدم airSlate WorkFlow، أكبر منصة لأتمتة سير عمل المستندات، تقنية بدون تعليمات برمجية، وخيارات تكامل مدمجة، ومئات من الروبوتات التي تمكن الفرق من رقمنة سير العمل مهما كان تعقيده.
Tradogram
tradogram.com
طريقة أفضل لإدارة المشتريات قم بأتمتة عملية الشراء الخاصة بك من خلال أوامر الشراء المخصصة والطلبات وطلبات عروض الأسعار. تفاوض على صفقات أفضل، وقم بتبسيط الموافقات، وأكمل المطابقة الثلاثية على Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
RSign
rsign.com
سهل للموقعين يعني مرسلين سعداء. يقوم RSign eSign بتحويل المستندات والنماذج إلى تجارب توقيع إلكتروني موجهة وأنيقة.
Papernest
papernest.com
جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك. ببضع نقرات فقط، بكل بساطة. الكهرباء والغاز وصندوق الإنترنت وخطة الهاتف المحمول والتأمين على المنزل والصحافة المكتوبة وما إلى ذلك. 👉 مجاني 100%! مساحة واحدة لمركزة جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك والاشتراك فيها وتبديلها وإنهائها بحرية ببضع نقرات فقط.
Juro
juro.com
قم بتمكين فريقك باستخدام Juro — برنامج أتمتة العقود الشامل الذي يعمل على تبسيط عملية إنشاء العقود القانونية وتنفيذها وإدارتها.
SpringCM
springcm.com
SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتي...
Signwell
signwell.com
SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail عبارة عن منصة ويب لإنشاء وإدارة وعرض توقيعات البريد الإلكتروني لأي مؤسسة بطريقة مركزية وسريعة وبديهية من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. يتكامل مع أي حل للبريد الإلكتروني (Microsoft 365، Google Workspace، G Mail، Outlook، Thunderbird، Exchange). بالإضافة إلى ذلك، فهي أداة للمبيعات والتواصل...