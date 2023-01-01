بدائل - Addlly AI
TextCortex
textcortex.com
أداة واحدة للذكاء الاصطناعي لكتابة كل المحتوى الخاص بك. نسخة التسويق والمبيعات والموقع الإلكتروني مكتوبة في ثوانٍ. مدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. متكاملة في أكثر من 1000 منصة.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo هو منشئ فيديو صور رمزية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومتوفر على أجهزة Windows وiOS وAndroid. قم بتحويل النص بسهولة إلى مقاطع فيديو احترافية للمتحدث الرسمي بأكثر من 120 صوتًا ولغة في دقائق.
AutoWrite
autowrite.app
الذكاء الاصطناعي الذي يكتب محتوى SEO كاملًا يقرأ الإنسان. يعد AutoWrite أفضل مساعد AI لكتابة تحسين محركات البحث.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
خدمات ترجمة الفيديو والدبلجة والاستنساخ الصوتي وخدمات تحويل النص إلى كلام المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التوسع معنا إلى أكثر من 150 لغة لزيادة حجم جمهورك إلى 10 أضعاف دون عناء!
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
WriterX
writerx.co
WriterX هو تطبيق شامل لكتابة المحتوى يساعدك على كتابة أفضل محتوى ممكن. إنه يحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء أجزاء محتوى رائجة، كما أن واجهته سهلة الاستخدام تجعل من السهل البدء. مع WriterX، ستكون متأكدًا من السيطرة على الإنترنت!
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites هي أداة لكتابة محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء محتوى عالي الجودة وصديق لمحركات البحث (SEO) بسرعة وكفاءة. ويستخدم خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لإنشاء محتوى فريد وجذاب لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل نسخ موقع الويب، ومنشورات المدونة، وتحديثات الوسائط الاجتماعية، والمزيد. باست...
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
Quickblog
quickblog.co
يساعد Quickblog المدونين ووكالات المحتوى على إنشاء مدونات خالية من الأخطاء، ذات أولوية في التصنيف على Google، دون إنفاق ساعات و$$ على ترميز الموضوع أو تحريره أو تصميمه.
WriteTextAI
writetext.ai
قم بتبسيط كتابة النصوص الخاصة بالتجارة الإلكترونية باستخدام WriteText.ai، وهو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ومتكامل مع النظام الأساسي الخاص بك. لهجة قابلة للتخصيص والأسلوب والجمهور.
Abun
abun.com
قل وداعًا لإنشاء المحتوى يدويًا وتحسين محركات البحث. مع Abun، يمكنك أتمتة سير عملك وإنشاء محتوى عالي الجودة ومحسّن لتحسين محركات البحث والذي يجذب الزيارات العضوية إلى موقع الويب الخاص بك. قم بالتسجيل للوصول المبكر الآن.
Blog Cutter
blogcutter.com
عزز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك باستخدام مقالات الذكاء الاصطناعي وأدوات التدوين الخاصة بـ Blog Cutter. رفع مستوى رؤية موقعك. ابدأ اليوم!
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع حلول تسويق المحتوى التي تقدمها The Happy Beavers. إنشاء وتحرير وترجمة محتوى عالي الجودة. تعزيز استراتيجية المحتوى الخاصة بك والتفاعل بشكل أكثر فعالية مع جمهورك. جرب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا اليوم لإنشاء محتوى أسرع وأعلى مستوى!
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy هي أداة كاتبة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المسوقين والمدونين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والشركات الناشئة على إنشاء نسخ وأوصاف المنتجات والمزيد!
Contentware
contentware.com
ontentware هو مسرّع يعتمد على الذكاء الاصطناعي وينتج حملات تسويقية عالية التأثير في غضون دقائق. كل ذلك يلغي العملية الشاقة والمكثفة للعمالة لإنشاء الحملة. ما يميز Contentware هو أنه ينتج حملات كاملة (وليس النسخة فقط)، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت لك ولفريقك. باستخدام Geneative AI ورابط إلى صفحة ال...
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو منشئ محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة لتحسين محركات البحث. يقوم بإنشاء محتوى طويل وقصير محسّن في أقل من دقيقة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتوصيات الدلالية. عزز حركة المرور على موقع الويب وتفوق على منافسيك بمحتوى مخصص لجمهورك المستهدف. يعد NexMind الحل الأمثل ليس فق...
Contentoo
contentoo.com
أنشئ محتوى متطورًا مع أفضل 10% من منشئي المحتوى المستقلين، جنبًا إلى جنب مع تقنية لا مثيل لها ودعم تشغيلي على مستوى عالمي. بدأت شركة Contentoo في عام 2017 كمنصة تربط أفضل 10% من منشئي المحتوى بأقسام التسويق في الشركات (العالمية). اليوم، يضم مجتمعنا المستقل خبراء إستراتيجيين لتسويق المحتوى، ومتخصصين ...