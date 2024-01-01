بدائل - ACCESSWIRE
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Business Wire
businesswire.com
الشركة الرائدة عالميًا في توزيع البيانات الصحفية والإفصاح التنظيمي. يعتمد متخصصو العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على Business Wire للوصول إلى الأسواق على نطاق واسع ومستهدف.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
PR Newswire
prnewswire.com
تساعدك حلول توزيع الأخبار والاستهداف والمراقبة والتسويق التي تقدمها PR Newswire على التواصل والتفاعل مع الجماهير المستهدفة في جميع أنحاء العالم.
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
Newsworthy.ai
newswriter.ai
تم إنشاء Newsworthy.ai بواسطة فريق Newsworthy.ai، وهي عبارة عن أداة لكتابة البيانات الصحفية المولدة بالذكاء الاصطناعي والمدعومة بـ GPT-3 OpenAI والتي تساعدك على إنشاء بيانات صحفية مقنعة وملفتة للنظر في دقائق. يُنصح دائمًا بالتحرير البشري، ولا تعتمد أبدًا على الذكاء الاصطناعي حصريًا.
CoverageBook
coveragebook.com
إعداد تقارير التغطية بشكل أسرع. تقارير مصممة بشكل جميل مع مقاييس علاقات عامة موثوقة يمكنك أن تفخر بها.
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
Zex PR Wire
zexprwire.com
لقد قامت Zexprwire بتشكيل صناعة خدمات توزيع العلاقات العامة بشكل إيجابي من خلال التزامها الملحوظ بدعم العملاء. نحن نقدم المزيد من الوصول ورؤية أكبر حتى تتمكن من الحصول على عوائد أفضل على إنفاق اتصالاتك. قم بتوسيع الوعي بعلامتك التجارية عبر الإنترنت وساعد في التأثير على الأشخاص الرئيسيين في مجال عملك...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite عبارة عن منشور إعلامي تقني يركز على تثقيف جمهورنا حول التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتشفير والألعاب والإبلاغ عن آخر الأخبار من صناعة التكنولوجيا.
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net هو برنامج لتوزيع العلاقات العامة والبيانات الصحفية، يستخدم يوميًا من قبل مئات وسائل الإعلام من مختلف البلدان. باستخدام Publifix.net، يمكن لفرق العلاقات العامة والتسويق مشاركة محتواها بسهولة مع الآلاف من الصحفيين التابعين لها ببضع نقرات فقط. لضمان نتائج التوزيع الأمثل، يسمح موقع Publifix...
PRShots
prshots.com
تعد مكتبة الصور/الفيديو والنشرات الصحفية عبر الإنترنت PRShots وسيلة رائعة للسماح للصحافة وأصحاب النفوذ بالوصول إلى الصور والفيديو والنشرات الصحفية عالية الدقة. إذا اخترت PRshots لاستضافة صورك وبياناتك الصحفية، فستحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى مجتمع يضم أكثر من 30000 من وسائل الإعلام العالمية الت...
Press Hook
presshook.com
Press Hook هو سوق علاقات عامة مدعوم بالتكنولوجيا يربط العلامات التجارية بوسائل الإعلام. أنشئ ملفك الشخصي، وأرسل عينات إلى الصحفيين المعنيين، واذكر علامتك التجارية في منشورات رفيعة المستوى مثل Forbes وEsquire وGood Housekeeping وToday وغيرها الكثير.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile هو وكالة الأخبار الخاصة بالعميل أولاً وفريق حفظ الملفات التنظيمي الذي يقدم الخدمة والدعم الذي لن تجده في أي مكان آخر في الصناعة. تقوم دوائرنا الشاملة بتوزيع الأخبار على جمهور عالمي من المستثمرين والمحللين والمؤسسات مع ضمان الامتثال لجميع البورصات من خلال الوصول إلى محطات الوساطة الرئيسية وق...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng هو ناشر الأخبار والترفيه رقم 1 في نيجيريا من حيث الجمهور، حيث يلبي الاحتياجات الإخبارية لأكثر من 20 مليون قارئ فريد شهريًا عبر موقعنا الإلكتروني. ننشر مختلف الأخبار والمحتويات التحريرية، بما في ذلك الترفيه والأعمال والسياسة والشؤون الجارية والقصص التي تهم الإنسان.
JournoLink
journolink.com
الطريقة الأسرع والأسهل لنشر أعمالك في الصحافة، JournoLink هو برنامج دعاية سهل الاستخدام وسهل التعلم لمساعدة أعمالك الصغيرة على التواصل مع جماهير ضخمة. توزيع البيانات الصحفية والنشر عبر الإنترنت وطلبات وسائل الإعلام وغرفة الصحافة. يقدم JournoLink موارد الدعم والتعلم لأي شخص جديد في مجال العلاقات العا...
Software Connect
softwareconnect.com
يساعد Software Connect الشركات والمؤسسات في العثور على برامج أفضل. يعد موقع Software Connect موردًا مجانيًا للشركات للعثور على مراجعات البرامج حول أي شيء بدءًا من ERP وحتى WMS وكل شيء بينهما. بالإضافة إلى ذلك، يقدم فريق خبراء البرمجيات في Software Connect استشارات هاتفية مجانية للشركات والمؤسسات، ...
Coinscribble
coinscribble.com
ما هو Coinscribble؟ Coinscribble عبارة عن منصة خدمة إخبارية للنشرات الإخبارية لصناعات العملات المشفرة و blockchain و Web3 و NFT. تم تصميم Coinscribble لمساعدة شركات Web3 على تأمين تغطية مضمونة وعالية الجودة من منصات الأخبار ومنصات الأخبار الرائدة مثل CoinTelegraph وCoinMarketCap وBenzinga وBinance و...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News هي منصة إخبارية رائدة تقدم أخبارًا حديثة ودقيقة من أفغانستان ومن جميع أنحاء العالم. يلتزم فريقنا من الصحفيين ذوي الخبرة بتقديم أخبار موثوقة وغير متحيزة لقرائنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نؤمن بقوة أيضًا بأهمية تقاسم الخدمات الجيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الفتيات الأفغانيات. نحن نؤمن ...
PR Fire
prfire.com
استخدم PR Fire لتوزيع الأخبار وجذب الانتباه! احصل على مرتبة أعلى على Google، زيادة المبيعات، بناء علامتك التجارية، رفع ملفك الشخصي، الحصول على مزيد من التعرض، تصبح السلطة
ClickPress
click.press
أتقن موقع WordPress الخاص بك مثل المحترفين مع ميزات رائعة بنقرة واحدة. أطلق العنان لإمكانيات موقعك واستمتع بأداء غير محدود وتحميل سريع لتحقيق تواجد استثنائي عبر الإنترنت.
3BL Media
3blmedia.com
توفر 3BL Media اتصالات موجهة نحو الأغراض للشركات الرائدة في العالم. إن منصات التوزيع والقيادة والتحرير التي لا مثيل لها لدينا تلهم وتدعم الأعمال المستدامة العالمية، حيث تصل إلى أكثر من 10 ملايين من صانعي التغيير.
PR Wire Pro
prwirepro.com
توزيع النشرات الصحفية على أكثر من 250 موقعًا إخباريًا - فريق التحرير على مدار 24 ساعة - التوزيع السريع - (800)460-2502 توزيع سريع للبيانات الصحفية على كل من Google وApple News، وشبكات ABC وNBC Affiliate Networks، والشركات التابعة لـ CBS وFOX، وDigital Journal والمئات من شبكات الأخبار الإضافية. يمكنك...
The CyberWire
thecyberwire.com
يعد CyberWire صوتًا مستقلاً يقدم أخبارًا موجزة وسهلة الوصول وذات صلة بالأمن السيبراني وملفات صوتية للأمن السيبراني للناس في جميع أنحاء العالم.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
يوفر Faselis Growth للشركات الصغيرة طريقة سهلة لإرسال البيانات الصحفية مباشرة إلى وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بسرعة. على عكس العديد من الخدمات الأخرى في هذه الفئة، تقدم Faselis Growth قوائم وسائط مجزأة يمكن اكتشافها بسهولة، ونموذج بيان صحفي يسهل ملؤه كما هو الحال في التحرير، وتقارير تسليم الإصدار...
PressPog
presspog.com
PressPog هي خدمة نشرات صحفية تم تحسينها لتحسين محركات البحث (SEO) لضمان التوزيع الرائع وسهولة الاستخدام. عندما نظرنا إلى الأسعار في السوق، كان من الصعب جدًا تحملها في كثير من الأحيان. أراد فريقنا جعل النشرات الصحفية ميسورة التكلفة، وتوفير الوقت من خلال تضمين كتابة المقالات لك والحصول على المزيد من ا...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire هي عبارة عن منصة مشاركة إخبارية لشركات التمويل والتكنولوجيا المالية. باستخدام نهج شديد الاستهداف، تستخدم الشركات FinanceWire لبث الأخبار على وسائل الإعلام الرائدة في عالم التمويل.
eReleases
ereleases.com
توزيع البيان الصحفي على الصحفيين الذين يريدون ذلك. نتائج قابلة للقياس بالإضافة إلى PR Newswire. عملاء الأعمال التجارية الصغيرة يقيموننا بشكل أفضل.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
بيان صحفي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع Newswire هي خدمة توزيع بيانات صحفية للشركات التي تتطلع إلى نشر أخبارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار التقليدية للوصول إلى جمهورك وإدارة الزوار والمبيعات والوعي بالعلامة التجارية.
PR.com
pr.com
PR.com هو موقع ويب يمكنك من خلاله الترويج لشركتك من خلال دليل الشركات والمنتجات والخدمات، وتوزيع البيانات الصحفية، والمزيد، PR.com هو سوق تجاري شامل.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire هي شركة نشرات صحفية تساعد الشركات على الوصول إلى وكالات الأنباء الدولية والنشر على وسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك APNews وMarketWatch وYahoo! الأخبار، وAsiaOne، وأكثر من 500 نقطة نهاية للوسائط. بفضل قوة التكنولوجيا والتزامها بإسعاد العملاء، توفر MarketersMEDIA تج...
PRnews.io
prnews.io
توفر PRNEWS.IO موضعًا مضمونًا للمحتوى المدعوم في الوسائط عبر الإنترنت حول العالم. ستساعدك المنصة على زيادة الوعي بين الشركاء والمستثمرين المحتملين، وتعزيز مبيعاتك، والحصول على عصير الروابط. لا داعي للقلق بشأن البحث في مئات المنصات لمشاركة أخبارك أو قصتك. في العالم الرقمي، يمكن لأي شخص أن يتم ملاحظته...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
تأسست iCrowdNewswire في عام 2015 على يد فريق من كبار المديرين التنفيذيين السابقين من Marketwired وBusiness Wire وPR Newswire وDow Jones وغيرها من المؤسسات الإخبارية المالية والشركات الرائدة. ومع نشر الآلاف من البيانات الصحفية وتوزيعها يوميًا، وصلت المنافسة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تتميز iCrow...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire هي خدمة مشاركة إخبارية لصناعة العملات المشفرة و blockchain. تم تصميم Chainwire لمشاريع العملات المشفرة وشركات blockchain والبورصات وشركات الاستثمار ووكالات العلاقات العامة، وهو يسمح بنشر البيانات الصحفية في وقت واحد عبر منافذ وسائط التشفير شديدة الاستهداف. من نحن؟ تم تطوير Chainwire بواسطة...
Arkreach
arkreach.com
قم بإعداد قوائم الوسائط، وقياس الأداء، وتحسين المحتوى، والتنقل في الأزمات. Arkreach عبارة عن مجموعة منتجات تلبي احتياجات الاتصالات الخاصة بك باستخدام بيانات الوسائط الإخبارية التي تركز على القارئ للتخطيط والتحسين والتقييم. من خلال هذا المنتج، يمكنك إنشاء قوائم الوسائط وقياس أداء المقالة وتحسين المحت...
MVPR
mvpr.io
تجمع MVPR بين نظام تشغيل العلاقات العامة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع كبار استشارات العلاقات العامة. لمساعدة الشركات على بناء علاقات قوية مع الصحفيين والحصول على تغطية إعلامية مع الحفاظ على الملكية الكاملة للرسائل والعملية.
Commetric
commetric.com
ميزات منتج Commetric Media Analytics: - الجمع بين قياس الوسائط الكمي عالي المستوى والتحليل النوعي المتعمق الذي يقوده الإنسان لتوفير رؤية شاملة لأداء الوسائط. - تساعد المقاييس الكمية مثل النشاط بمرور الوقت ومشاركة الصوت والحجم حسب التنسيق على توفير بيانات مرجعية تنافسية، يتم تصورها من خلال لوحات المع...
Releasd
releasd.com
الإصدار: تقارير تغطية الجيل القادم. يعرض Releasd النطاق الكامل للأنشطة التي يقوم بها العلاقات العامة الحديثة في شكل مرئي يحبه العملاء والمديرون التنفيذيون المشغولون. مزيد من التحكم: قم بتصميم التخطيطات بسرعة لعرض عملك بطريقتك. فقط قم بالسحب والإسقاط، لا يمكن أن يكون الأمر أسهل. المزيد من النطاق: قم ...
Wiztrust
wiztrust.com
منصة تمكين الاتصالات. Wiztrust عبارة عن منصة توزيع متعددة القنوات، تم تصميمها لتبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية. أداة واحدة لنشر المحتوى الخاص بك عبر أي قناة لأي صاحب مصلحة. أصبح الحل القائم على السحابة من Wiztrust لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات في جميع الصناعات مثل Disney وAllianz وKPMG وAmundi وL'...
PR.co
pr.co
تقوم pr.co ببناء غرف أخبار وبرامج مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت لمساعدة فرق العلاقات العامة على زيادة التعرض لوسائل الإعلام والوعي بالعلامة التجارية وبناء سمعة إيجابية. تعمل غرف الأخبار لدينا على إبراز معالم شركتك وتسهل على أي صاحب مصلحة، من الصحفيين إلى المستثمرين، التواصل مع علامتك التجارية. يساعد ...
Mediaboard
mediaboard.com
تأسست Mediaboard في عام 2015 بهدف تزويد عالم العلاقات العامة بأداة حديثة لتحليل البيانات والاستخبارات الإعلامية. يوفر التطبيق مراقبة الوسائط والتحليل التفصيلي ولوحات المعلومات والتقارير، بالإضافة إلى أرشيف الوسائط الغنية الذي يسهل العثور على المقالات القديمة. بالإضافة إلى هذه الميزات الكلاسيكية، يمك...
Fullintel
fullintel.com
تقدم Fullintel مزيجًا فريدًا من المواهب والأدوات والتكنولوجيا لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات الذين يبحثون عن برامج وخدمات مراقبة وتحليل الوسائط المنسقة بخبرة. العلامات التجارية رفيعة المستوى مثل Johnson & Johnson، وIntuit، وBell Textron، وRoyal Caribbean International، وShell تثق في شركة Fullint...
Metro Monitor
metromonitor.com
تقوم شركة Metro Monitor بمراقبة جميع وسائل الإعلام الخاصة بالعلاقات العامة ومحترفي اتصالات الشركات، مما يسمح لك بالوصول إلى قواعد بيانات مراقبة الأخبار الخاصة وابتكار خدمات قص الأخبار التلفزيونية وتحليل الوسائط.
Truescope
truescope.com
Truescope هي خدمة مراقبة وقياس الوسائط الأسرع نموًا. يعرض Truescope رؤى الوسائط وذكاء الأعمال في الوقت الفعلي للمؤسسات حول العالم. وتتمثل مهمتها في الاستفادة من محتوى أفضل وبيانات أنظف وأحدث التقنيات لإعلام المشتركين بشكل أفضل من خلال تبسيط عملية مراقبة وتحليل الوسائط التي يحتاجها المتصلون المحترفون...
News Exposure
newsexposure.com
يوفر News Exposure مراقبة قوية وشاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومراقبة الإنترنت، ومراقبة LexisNexis/Print، وذكاء الوسائط، وتحليل العلاقات العامة. نحن نقدم أيضًا حل قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط. أنشأت News Exposure مكانة حصرية في الصناعة من خلال الاحتفاظ بأرشيف دائم عالي الدقة يعود تاريخه إلى عام...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill هي منصة استخبارات إعلامية رائدة في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين فريق Alex Northcott من المتخصصين المتمرسين في مجال العلاقات العامة والصناعة والتكنولوجيا المبتكرة، توفر Roxhill تحليلات الوسائط والبصيرة التي تحتاجها في سوق اليوم سريع الحركة.
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...
Propel PRM
propelmypr.com
تعمل Propel PRM على إعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلام...
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Newswire
newswire.com
Newswire هي شركة تكنولوجيا إعلامية توفر لعملائها خدمات توزيع البيانات الصحفية التي تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وكسب الإشارات الإعلامية، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وتحسين أداء تحسين محركات البحث، وتحقيق المبيعات، والمزيد. بالإضافة إلى توزيع البيانات الصحفية ومُحسِّن البيانات الصحفية، تقدم...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
PRWeb
prweb.com
يساعدك توزيع البيانات الصحفية على إنشاء مشاركة، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وزيادة حركة المرور على موقع الويب.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
اكتشف تأثير العلاقات العامة عبر الإنترنت! راقب ما يقال عن علامتك التجارية، وأنشئ قصتك، وحدد جمهورك وأشركه وقم بتحليل النتائج.